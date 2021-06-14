Bakan Kurum: 2166,5 metreküp müsilajı bertarafa gönderdik, 51 tesise para cezası kesildi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde başlayıp Karadeniz ve Kuzey Ege Denizi'ne yayılan deniz salyasının (müsilaj) ardından başlatılan seferberlikte 51 tesise idari para cezası kesildiğini belirterek "Marmara Denizi'mizdeki seferberliğimizde, 13 Haziran’da temizlediğimiz 469,5 metreküp müsilajla toplam 2166,5 metreküp müsilajı bertarafa gönderdik" dedi.
Bakan Kurum, deniz salyasını temizleme çalışmalarıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kurum, "Marmara Denizi'mizdeki seferberliğimizde, 13 Haziran’da temizlediğimiz 469,5 metreküp müsilajla toplam 2166,5 metreküp müsilajı bertarafa gönderdik. Denetimlerimizi sıklaştırarak sürdürüyoruz. 1201 denetimde 51 tesise idari para cezası verdik. Çevremizi, denizimizi kirletenlere kapatma dahil ceza işlemlerini, kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz" bilgisini paylaştı.
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