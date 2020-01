Bakan Kurtulmuş'tan, Turizm Fuarı'nda Kudüs tepkisi (3)

KURTULMUŞ: TRUMP\'IN İMZA ATIŞI DA TAM BİR HOLLYWOOD ŞOVU

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, AK Parti İzmir İl Başkanlığını ziyaret etti. Ziyarette partililere hitap eden Kurtulmuş, \"Doğru bir istikamette yeniden güçlü büyük Türkiye istikametinde yolumuza sağlam adımlarla devam edeceğiz. En son ABD\'de bir dava üzerinden Türkiye\'yi yine diz çökmeye mahkum etme ya da genel itibarını sıfırlamak için düğmeye basılmış siyasi bir mahkeme var. Bizim üzerimize düşen, şuur sahibi vatansever inşaların üzerine düşen, oynanan oyunların gerçeğini görmektir\" dedi. ABD Başkanı Trump\'ın attığı imzayla İsrail\'de yeni bir Filistin ateşini yaktığını da söyleyen Kurtulmuş, bunun asla uygulanamayacak bir karar olduğunu söyledi.

\"İZMİR NASIL HOŞGÖRÜ KENTİYSE KUDÜS DE ÖYLEDİR\"

Ziyaret sırasında konuşan AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican, \"Önemli bir tarihi süreçten geçiyoruz. Hepimizin omzundaki sorumluluklar artmış durumda. ABD Başkanı Trump\'ın sorumsuzca davranışı ile devşirme İsrail\'in bundan 100 yıl önce bizim olan topraklarda umarsız aldıkları karar ile Kudüs\'ü başkent olarak tanıdılar biz bunu asla kabul etmeyiz. Bu işler ben yaptım oldu mantığıyla binlerce kilometre öteden olacak işler değil. Kimse bu bölgenin fitilini ateşleyemez. Kendi iç siyasi başarısızlıklarını Orta Doğu\'da örtbas etmeye çalışmasınlar. Sonuna kadar direneceğiz, her zaman Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya hazırız. İzmir nasıl hoşgörü kentiyse Kudüs de öyle bir hoşgörü kentidir.\" dedi.

\"2019 YILI TÜRKİYE VE AK PARTİ İÇİN ZORYU GEÇECEK\"

Partililere seslenen Numan Kurtulmuş, 2019 sürecinde Türkiye ve AK Parti için zorlu geçeceğini belirterek, \"En son ABD\'de bir dava üzerinden Türkiye\'yi yine diz çökmeye mahkum etme ya da genel itibarını sıfırlamak için düğmeye basılmış siyasi bir mahkeme var. Bizim üzerimize düşen şuur sahibi vatansever inşaların üzerine düşen oynanan oyunların gerçeğini görmektir. Bu ülkenin başının sıkıntılardan kurtulmamasının sebebi büyük resmi görüyor ve bunu bütün dünyaya ilan ediyor olmamızdır. Türkiye\'nin imkanlarını çarçur etmeden büyük Türkiye idealine gidiyor olmamızdır. Bunların her söylediklerine tamam diyen AB\'nin disiplin salonunda sus pus bekleyen bir Türkiye olsaydık hiçbir sıkıntı ile karşılaşmazdık. Ne zaman Türkiye kendi İHA\'larını yapmaya başladı biz sizinle eşit müzakere ederiz demeye başladı, ne zaman dünya beşten büyüktür demeye başladı, Türkiye\'nin başına çorap örülmeye başlandı\" diye konuştu.

\"BİR TEK TÜRKİYE SES ÇIKARIYOR\"

Dünyada bir düzen kurulmaya çalışıldığını, Osmanlı toprakları üzerinden onlarca devlet çıkarıldığını ifade eden Kurtulmuş şöyle devam etti:

\"Bu topraklardan makasla cetvelle kese kese birçok devlet çıkardılar. Dağların başlarından sınırları çizdiler. Çünkü elin oğulları biliyordu ki günün birinde gelecek o dağın başındakilere silah verecekler ve Türkiye\'ye karşı ayaklandıracaklar. Bu coğrafyada yaşayan tüm etnik unsurları birlerine düşman kılmaya çalışıyorlar. Son 25 yılda olana bakın, Irak paramparça hale geldi, Suriye de öyle parçalandı ki Bornova başka örgütün elinde Karşıyaka başka örgütün elinde. Libya paramparça oldu, Lübnan tam düzeldi derken işleri karıştırmaya çalışıyorlar. Amaç Türk\'ün de Kürt\'ün de Arap\'ın da hepsinin iradesini yok kılmak uluslararası zulüm düzeninin bir parçası haline getirmek. Birileri kenardan elini ovuşturarak olanı seyrediyor. Bir taraftan silah veriyor bir taraftan elini ovuşturuyor. Kazanan İsrail, hiç ilişkisi yok gözükse de nasıl kazandığını şimdi görüyorsunuz. Hepsinin dış politikadaki bir numaralı maddesi Filistin meselesiydi. Şimdi kimin sesi çıkıyor, bir tek Türkiye\'nin çıkıyor. İnşallah önümüzdeki hafta İslam İşbirliği Teşkilatı bu karar karşısında İslam coğrafyasının tavrını ortaya koyar.\"

\"TAM BİR HOLLYWOOD ŞOVU\"

ABD Başkanı Trump\'ın attığı imzayla İsrail\'de yeni bir Filistin ateşini yaktığını söyleyen Kurtulmuş, \"Trump\'ın imza atışı da tam bir Hollywood şovu. Niye yapıyor bu işi? ABD\'deki güç odaklarının bir kısmının desteğini alıp seçildi. Şimdi parlamentoda hesap verme durumunda. Kendisine destek verenler desteği çekti. Kendi iktidarını sağlamlaştırmak Siyonist lobinin desteğini almak için kararı açıkladı. Bu asla uygulanamayacak bir karardır. Şimdi bu adımla daha pervasızlaşacak ve dizginlenemez noktaya gelecek Siyonist lobi. Türkiye olarak bunu kabul etmediğimizi bu kararın uygulanabilir olmadığını bütün dünyaya ilan ediyoruz. Filistin sizi niye bu kadar ilgilendiriyor derlerse Hz. Ömer\'in fethettiği şehirlerden biridir, orada Ömer Mescidi\'nin inşa edildiği İslam\'ın ilk kıblesidir. Orayı haçlıların elinden kurtaran Selahattin Eyyübidir, 4 asır orası Müslümanların, Hristiyanların, Yahudilerin bir arada yaşadığı bir şehirdir. Tarih ortada 4 asır boyunca hiçbir Müslüman bir Yahudilere yan gözle bakmamıştır. Camilerdeki Allah-u Ekber sesleri ile kilisedeki çan sesleri birbirine karışmıştır. 4 asır boyunca herkes kendi anadilinde kendi kültürünü istediği şekilde yayabilmiştir.\" diye konuştu.

\"BU ÇETEDEN YENİ BİR GÜRUHU DİRİLTEREK TÜRKİYE\'YE KARŞI YÖNELTMEYE ÇALIŞIYORLAR\"

“Hala yarım kalmış Sevr\'i bize dayatmaya çalışıyorlar\" diyen Kurtulmuş, “Onun için PYD\'ye destek olup silah veriyorlar, lojistik siyasi destek veriyorlar, maddi destekler veriyorlar. Onun için FETÖ denen eşkıya çetesine her türlü imkanı sağlıyorlar. Darbeleri yarım kalınca onlara kucak açıp memleketlerinde bal kaymakla besliyorlar. Hala ellerinden gelse bu çeteden yeni bir güruhu dirilterek Türkiye\'ye karşı yöneltmeye çalışıyorlar. Oyun başka oyun. Türkiye canlı, güçlü olduğu sürece bu coğrafyayı daha fazla bölmeyeceklerini biliyorlar. İşimizin zor, vahim ama şerefli olduğunu söylemek istiyorum bu istikamette yolumuza devam edeceğiz.\" dedi.

\"AY YILDIZ SADECE BİZİM ŞEREFLİ BAYRAĞIMIZ DEĞİL\"

Türkiye\'nin zayıf bir ülke olmadığına dikkat çeken Kurtulmuş, şöyle dedi:

\"AB\'nin terbiye salonunda tek aya üstünde bekleyen bir ülke olsak bizden çekinmezlerdi. Bizim kimseyle kavga etme derdimiz yok. Ama kimsenin bizi örselemesine, zulüm göstermesine rıza göstermeyiz. Güçle kuvvetle insanları hizaya getirecek olanlara deriz ki biz insanları iyilikle iyi sözle insanlıkla bir arada tutarız. Anadolu topraklarının tarihsel özeti budur. Oynanan oyunları bozacağız. Birlikle, dirlikle, irade ile bozacağız. 2019 gelirken bu milletin arasına birtakım başka şeyler sokmaya çalışabilirler. 2019\'da yolumuza çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz.\"

