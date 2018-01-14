Bakan Kurtulmuş'tan erken rezervasyon müjdesi

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, ülkelere göre yüzde 20- 60 oranında değişen erken rezervasyon haberleri aldıklarını belirterek, “Bu çok güzel sinyal. Bu yıl 38 milyon turist hedefine ulaşmak hiç de hayal değil\" dedi.

Antalya\'da 3 gündür çeşitli ziyaretlerin yanı sıra turizm ve medya temsilcileri ile programlarda buluşan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, kentteki programının son gününde tarihi Kaleiçi\'ni gezdi. Eşi Sevgi Kurtulmuş\'un da katıldığı Kaleiçi gezisine, Vali Münir Karaloğlu ile eşi Sevim Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile eşi Ebru Türel ve Ak Parti Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik de eşlik etti. Esnafla sohbet eden Bakan Kurtulmuş, Kaleiçi\'yle özdeşleşmiş Kesik Minare\'de de incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Kurtulmuş, fotoğrafçısının makinesini alarak eşinin yanı sıra, Vali ile Büyükşehir Belediye Başkanı\'nın fotoğraflarını çekti. Geziye eşlik eden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman da Kaleiçi\'nde gençlerin fotoğrafını çekti.

\'ANTALYA TURİZMİNİ PARLAK BİR GELECEK BEKLİYOR\'

Bakan Numan Kurtulmuş, Kaleiçi\'nde gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Antalya\'nın turizmde bu yıl adeta dipten yeniden yükseldiğini dile getiren Kurtulmuş, Türkiye genelinde de 32.4 milyon turistin 26 milyar dolar bıraktığını söyledi. Bu yıl turistik destinasyonların çok daha hareketli olmasını beklediklerini belirten Kurtulmuş, “Antalya\'daki deniz, kum ve güneş turizmini nasıl çeşitlendirebiliriz çalışmaları yapıyoruz. Tarihi mekan ve yaylaları destinasyona ekleyerek Antalya turizmini daha da çeşitlendireceğiz. Antalya\'da dünya standartlarının üstünde otelcilik var. Antalya turizmini daha parlak bir gelecek bekliyor\" diye konuştu.

\'ANTALYA SPOR TURİZMİ İÇİN ÇOK İDEAL\'

Herakles Lahdi\'nin Antalya\'ya büyük prestij sağladığını kaydeden Kurtulmuş, kaçırılan eserlerin ait olduğu yerlere döndürülmesinin kentlere büyük fayda sağlayacağını aktardı. Yıl içinde 1500 takımın Antalya\'da kamp yaptığını kaydeden Numan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

\"Mevsimsel olarak dünyada herhalde Antalya dışında ideal bir iklim koşulu yok. Hava sıcaklıkları ve rutubet oranı oyuncuları daha dinç ve dirençli hale getiriyor. Spor turizmi anlamında önemli bir potansiyelimiz var. Bu alanda Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ortak çalışmalar yapacağız.\"

ERKEN REZERVASYONDA İYİ SİNYAL

Kurtulmuş, sağlık turizminin Antalya için diğer önemli başlıklardan biri olduğunu belirterek, Avrupa ülkelerinden gelecek turistlerin uzun dönem sağlık turizmi için Antalya\'da kalabileceğini söyledi. Antalya\'nın turizm pastasından daha fazla pay almasını sağlamak için çalışacaklarını aktaran Kurtulmuş, şöyle dedi:

\"Türkiye\'nin geneli için 2018\'in beklediğimizden daha iyi geçeceğini gördük. Erken rezervasyon oranlarına baktığımızda yüzde 20 ile 60 oranında ülkelere göre değişen erken rezervasyon haberleri alıyoruz. Bu çok güzel sinyal. ABD ile vize sorununun çözülmesinin ardından kruvaziyer turizmi açısından önemli bir potansiyel ortaya koyuyor. Bu yıl 38 milyon turist hedefine ulaşmak hiç de hayal değil. Bunun 30 milyar dolar getirmesini hedefliyoruz.\"



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