Bakan Kurtulmuş: Yıl sonunda 31.4 milyon turist ağırlamış olacağız

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, bu yılın 10 ayına baktıklarında, turizmin dipten kurtulduğunu ve yeni bir döneme girişin sinyallerinin geldiğini belirterek, yıl sonunda ise 31.4 milyon turist sayısı ve 26 milyar dolarlık gelire ulaşılacağını söyledi.

Antalya\'da Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) tarafından Kundu oteller bölgesindeki bir otelde düzenlenen 7\'nci Uluslararası Resort Turizm Kongresi, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş\'un yanı sıra Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Başsavcı Ramazan Solmaz ve turizm sektörü temsilcilerinin katılımıyla başladı. Kongrenin açılış konuşmasını yapan Bakan Kurtulmuş, Türkiye\'nin 2016 yılının zorluklarını geride bıraktığını söyledi. 2017 yılının 10 ayındaki performansıyla da turizmin dip noktadan yükselişe geçtiğini belirten Kurtulmuş, şöyle dedi:

\"Önümüzde fevkalade zor ama birlikte çalıştığımız takdirde sonuç alabileceğimiz çok önemli yıllar duruyor. 2017 ve 2023\'e kadarki süreç Türk ekonomisi bakımından önemli olduğu gibi Türk turizmi bakımından da önemli. Turizm sektörü ekonomik kalkınmanın motor gücü olduğu gibi istihdamı geliştiren bir sektördür.\"

\"PASTADAN YETERİNDE PAY ALMALIYIZ\"

Turizm genelinde yaklaşık 7.6 trilyon dolarlık büyük bir pasta ve 292 milyonluk istihdam ile devasa bir sektörden bahsettiklerini belirten Kurtulmuş, dünya ölçeğinde sektörün ekonomik gelişime katkısının yaklaşık yüzde 4 civarında olduğunu söyledi. Kurtulmuş, \"Önümüzdeki 10 yıllarda dünyadaki diğer sektörlerle kıyaslandığında turizm sektörünün ekonomik gelişmeye katkısının artarak devam edeceğini görüyoruz. Bu büyük pastadan yeterince pay almamız gerekiyor. Bunun için de her şeye sahip olduğumuzu ifade etmek isterim. Türkiye\'nin en büyük gücü dört mevsim imkan sağlayan doğası, on bin yıllık, belki daha geriye giden tarihi geçmişi, Troya\'dan Osmanlı\'ya kadar uzanan büyük coğrafyada büyük kültür medeniyetlerini bir arada tutan gücüdür\" diye konuştu.

\"DİPTEN KURTULDUK\"

Zor bir süreçten geçtiklerini kaydeden Bakan Kurtulmuş, dünyanın birçok bölgesini içine çeken terör sarmalıyla Türkiye\'nin de karşılaştığını aktardı. 1990\'lı yılların başında Irak\'ın işgaliyle başlayan sürecin Türkiye\'nin de içinde bulunduğu coğrafyayı bambaşka bir sürecin içine soktuğunu kaydeden Kurtulmuş, şöyle devam etti:

\"Terör örgütleri bütün coğrafyayı etkisi altına aldı ve küresel bir tehdit oluşturmaya başladı. Bu terör örgütleri vasıtasıyla dünyanın hemen hemen emniyet içinde olan hiçbir havalimanı, başkenti kalmadı. Türkiye karmaşık bir coğrafyanın içinde kaldı. Son derece ağır siyasi ve ekonomik türbülansın içinden geçtik. Türkiye olarak bütün uluslararası terör örgütlerinin neredeyse tamamının eş zamanlı tehdidi altında kaldık. Maalesef bu gelişmelerin her birisi Türkiye\'nin üzerinde önemli etkiler bırakmış ve Türk turizmini de ciddi şekilde etkilemiştir. Mücadelenin ağır faturası Türk turizmine 2016\'da karşılaştığımız sonuçları da ödetmiş oldu. 2017 yılının 10 ayına baktığımızda dipten kurtulduk, yeni bir döneme girişin sinyallerini veriyoruz. 10 ayda 29.1 milyon turist ülkeye geldi. Geçen yılın ilk 10 ayı ile kıyaslandığında yüzde 28\'lik bir gelişmeyle karşı karşıya kaldık. Bu bizim için önemli bir başarıdır. 9 ayda turizm gelirlerinde 20.2 milyar dolarlık seviyeye ulaştık.\"

RUSLAR BİRİNCİ, ALMANLAR İKİNCİ

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, yıl sonunda 31.4 milyon turist sayısına ve 26 milyar dolarlık gelire ulaşacaklarını söyledi. Türkiye\'de turizmin başarısının turist sayısı ile ölçülemeyeceğini kaydeden Kurtulmuş, \"Turist başına turizm gelirinin de önemli olduğunu ifade etmek isterim. 664 dolar olan kişi başına turizm harcamasını 1000 dolar seviyesine çıkartmak hedefimizdir. Bir geri dönüşüm başladığı anlaşılıyor. 10 ay içerisinde Rusya 4 milyon 565 bin turist sayısı ile yüzde 15.7\'lik payı ile birinci sırada, Almanya 3 milyon 336 bin ile yüzde 11.5 payı ile ikinci sırada, İran 2 milyon 118 bin 7.3 lük payı ile üçüncü sırada yer aldı. Ardından Gürcistan ve İngiltere\'nin sıralamada yer aldığını ifade etmek isterim\" dedi.

\'SİYASETİN DİLİ BAŞKADIR TURİZMİN BAŞKA\'

Bakan Numan Kurtulmuş, Avrupa\'daki seçimler sırasında Türkiye\'ye karşı kullanılan siyaset diline rağmen Almanya\'dan 3 milyon 336 bin turistin Türkiye\'ye geldiğine dikkat çekti. Kurtulmuş, şunları kaydetti:

\"O kadar yüksek perdeden \'Türkiye\'ye gitmeyin, güvenli bir ülke değildir\' sözü söylendi ki Alman turistlerin bundan etkilenmesi gerekirdi. \'Siyasetin dili başkadır turizmin dili başkadır\' gerçeği ortaya çıktı. Ne yaparlarsa yapsın, ne söylerse söylesinler Türkiye\'yi tanıyan, misafirperverliğini bilen, kültürel zenginliğini ve tarihi derinliğini bilen, Antalya ve diğer yörelerin doğal güzelliklerinin farkına varan Alman turistler Türkiye\'ye gelmeye devam ettiler.\"

ÜÇ TURİSTTEN BİRİ ANTALYA\'YA GELİYOR

Antalya\'yı 10 ayda 9 milyon 255 bin turistin ziyaret ettiğini anlatan Bakan Kurtulmuş, yıl sonu itibarıyla da 12 milyon turisti kente beklediklerini vurguladı. Antalya\'nın Türkiye turizminde payının yüzde 31.9 olduğunu açıklayan Kurtulmuş, 2018 yılına daha büyük bir güç ve umutla yaklaştıklarını dile getirdi.

YENİ HEDEF; ÇİN, HİNDİSTAN, ENDONEZYA, MALEZYA, GÜNEY KORE

Türkiye\'de turizmin ürün çeşitlendirilmesi gerektiğini kaydeden Kurtulmuş; dağ ve kış sporları, yaşlı bakım, sağlık, kongre ile gastronomiyi ürünleri çeşitlendirmek için kullanmak zorunda olduklarına dikkati çekti. Pazar çeşitliliğini de artırmak gerektiğini anlatan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

\"Çin, Hindistan, Endonezya, Malezya, Güney Kore turizmde yeni kapılar olarak hedefimiz olmalı, bu kapıları tıklatmalı ve Türkiye\'ye açmak zorundayız. 2018 yılı Troya Yılı\'dır. Troya, Anadolu\'da büyük medeniyetlerden birisidir. Her yıl başka bir değerimizi tanıtacağız. 2018 yılı Çin\'de, Türkiye Yılı\'dır. Çin pazarını bir şekilde zorlamak için bütün gücümüzle etkinliklerde var olacağız.\"

TURİST SAYISI DEĞİL GELİR ÖNEMLİ

Turizmin geleceğinin iyi planlanması gerektiğini belirten Kurtulmuş, \"Teknolojinin iyi kullanılması lazım. İnsanoğlunun çoğunun postmodern dünyadan kaçtığı bir dönemde yaşıyoruz. Çok zengin insanların büyükşehirlerin gökdelenleri arasında yaşarken senede belli dönemlerde buralardan kaçarak daha basit yaşayacak birtakım turistik imkanlarla karşı karşıya kalmak istediğini de unutmayalım. Turist sayısı ile değil turizmden elde ettiği gelirle de dünyanın sayılı ülkelerinden olacak\" diye konuştu.

YÜZDE 60\'LIK ARTIŞ

Antalya Valisi Münir Karaloğlu ise turizmde geçen yıl ile bu yıl arasında yüzde 60\'lık artış olduğunu söyledi. 2018 ve 2019 yıllarının turizmde en iyi yıllar olacakmış gibi göründüğünü belirten Vali Karaloğlu, \"Geleceğin turizmine bugünden hazırlanmamız gerekiyor. Sektörü yeniden ele almamız lazım. Kongreden elde edeceğimiz çok şey var\" dedi.

\"ANTALYA\'YA SADECE DENİZ TURİZMİ OLARAK BAKMAMALIYIZ\"

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, turizmin en kötü zamanında bile umutlarını yitirmediklerini söyledi. Turizm sektörüne güvendiklerini anlatan Türel, gerginliklerde bile Antalya halkının Avrupa ve Rus halklarını sevgiyle kucakladığını aktardı. Türel, \"Avrupa pazarında önümüzdeki sene güzel gelişmeler olacağını seziyoruz. Almanya pazarında gelişmelerin çok olumlu olduğu izlenimine sahibim. Antalya\'ya sadece deniz turizmi olarak bakmamalı, yeni destinasyonlar yapmalıyız. Biz belediye olarak Antalya\'yı sürekli yenileme çabasındayız\" ifadelerini kullandı.

TURİZMCİLER 2018\'DEN UMUTLU

AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, 2018 yılında turizmde büyük beklentileri olduğunu söyledi. Krizlerin iyi analiz edilmesi gerektiğini anlatan Yağcı, destek ve teşviklerin devam etmesini istedi. Yağcı, \"Gücümüzü unutmamalıyız ama gerçeklerin de farkında olmalıyız. 2017\'deki toparlanma fırsatlara dönüşmektedir. Türkiye turizmde örnek ülkelerdendir. Ulusal niteliği en yüksek sektörlerden biridir. Türkiye\'de 4 bin 777 adet tesis bulunmaktadır. Bu tesisler kendi içerisinden çıkardığı kişiler tarafından işletilmektedir. Bununla gurur duyuyoruz\" dedi.

Konuşmaların ardından AKTOB Başkanı Erkan Yağcı desteklerinden dolayı Bakan Kurtulmuş, Vali Karaloğlu ve Başkan Türel\'e plaket verdi.



