Bakan Kurtulmuş Sudan'a gidiyor

ANKARA, (DHA) - AFRİKA\'nın en büyük ülkesi Sudan ile Türkiye arasında, \'Turizm Alanında İş Birliği Uygulama Programı\' için protokol imzalanacak. İslam İşbirliği Teşkilatı Kültür Bakanları 10. Konferansı için Sudan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, başkent Hartum’da, teşkilatın \'Kültürel Strateji Taslağı\' görüşmelerine katılacak. Bakan Kurtulmuş, \"Dünyada oluşturulmaya çalışılan İslam ve Türkiye düşmanlığını muhatap ülkelerle yapacağımız iş birliğiyle bertaraf edeceğiz. İslam medeniyetinin kültürel miraslarını hep beraber koruyacağız, tanıtacağız ve özümüze sahip çıkarak ayrıştırılmaya çalışılan coğrafyalarımızı kadim medeniyetlerimizden aldığımız güçle bir arada tutacağız\" dedi.

İslam dünyası kültür bakanlarıyla Sudan’da bir araya gelecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, İslamofobi ile mücadele sürecinde kültürel diplomasi ve iş birliğinin önemine vurgu yapacak. Kültürel mirasın korunması ve kayıt altına alınması sürecinde Türkiye’nin güçlü birikim ve deneyimini anlatacak olan Bakan Kurtulmuş, Sudan’da ‘Turizm Alanında İş Birliği Uygulama Programı’ için bir de protokole imza atacak.

İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (ISESCO) Kültür Bakanları 10. Konferansı’na katılacak olan Numan Kurtulmuş, mevkidaşlarıyla da ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Yunus Emre Enstitüsü ile TİKA tarafından kurulan kütüphanenin açılışlarını yapacak olan Bakan Kurtulmuş, Sudan’da sektör temsilcileri ve Türk vatandaşlarıyla bir araya gelecek.

KONFERANSIN TEMASI \'KÜLTÜR VE ŞEHİR\'

Dünyanın, Birleşmiş Milletler’den (BM) sonra, üye sayısı bakımından ikinci en büyük uluslararası örgütü olan İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İTT) bir kuruluşu olan ISESCO’da \'İslam Dünyası İçin Kültürel Strateji Taslağı\' üzerinde çalışmaların sürdüreceği buluşma ‘Geleceğin İslam Dünyası Şehirlerinin Sürdürülebilir Kültürel Kalkınmasına Doğru’ başlığı altında toplanacak.

Sudan Cumhuriyeti Sinnar eyaletinin 2017 İslam Kültür Başkenti kutlamaları çerçevesinde, 21-23 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek konferansta \'İslam Dünyasında Kültürel Kalkınma Danışma Konseyi\' üye seçimi ile \'Miras Komitesi\' seçimleri de yapılacak.

TÜRKİYE\'NİN TECRÜBELERİ AKTARILACAK

Dünyada oluşturulmaya çalışılan İslam ve Türkiye düşmanlığının muhatap ülkelerle yapılacak iş birliğiyle bertaraf edilebileceğini dile getiren Bakan Kurtulmuş, seyahati öncesinde yaptığı açıklamada, \"İslam medeniyetinin kültürel miraslarını hepbirlikte koruyacağız, tanıtacağız ve özümüze sahip çıkarak ayrıştırılmaya çalışılan coğrafyamızı medeniyetlerimizden alacağımız güçle bir arada tutacağız.\" dedi.

Türkiye\'yi katıldığı her platformda dünyanın en büyük kütüphanesi, en zengin arşivi olarak nitelendiren Bakan Kurtulmuş, Anadolu topraklarını dünyaya tanıtmak üzere büyük bir gayret sarf etiklerini söyleyerek, kültürel mirasın korunması, kültürel miras kaçakçılığı, somut olmayan kültürel mirasın kayıt altına alınması, İslami belgelerin ve çalışmaların arşivlenmesi ile telif hakları konusunda Türkiye’nin tecrübelerine vurgu yapacaklarını dile getirdi.

ISESCO’NUN YENİ ÜYESİ TÜRKİYE

İslam İşbirliği Teşkilatı\'nın (İİT) uzman kuruluşlarından olan İslam Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization - ISESCO) 1979 yılından günümüze eğitim, bilim ve kültür alanlarında faaliyet gösteriyor. Üç yılda bir toplanan ISESCO Genel Kurulu, üye ülkelerin eğitim, bilim, kültür veya iletişimden sorumlu bakanlarından oluşuyor. Türkiye’nin bu yıl üye olduğu ISESCO, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi 52 ülke ve üç gözlemci ülkeden oluşuyor. Teşkilatın diğer kuruluşları ise \'İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK)\' ile \'İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC)\'.