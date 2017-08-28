Bakan Kurtulmuş: Şehitlikte alkol kullananlar için yasal işlem başlatılacak

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, CHP'nin Çanakkale'de düzenlediği "Adalet Kurultayı"nın konaklama alanı olan Kocadere Kamp Alanı'nda alkol kullanan kişiler hakkında yasal işlem başlatılacağını söyledi. Kurtulmuş, "Kendini bilmezler tarafından alkol kullanılmış, CHP, verdiği taahhüdü yerine getiremeyerek şehitliğe saygısızca davranılmasına göz yummuştur" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş'un yaptığı yazılı açıklama şöyle:

"Cumhuriyet Halk Partisi, Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda Adalet Kurultayı gerçekleştirmek üzere bakanlığımıza başvurarak Kocadere Kamp Alanı için izin talebinde bulunmuştur. Her karış toprağı şehit kanlarıyla sulanmış olan tarihi yarımadaya gerekli hassasiyetin ve saygının gösterilmesi şartıyla kurultayın yapılmasına izin verilmiştir. Bu konudaki tüm sorumluluk varılan yazılı mutabakat gereği CHP tarafından üstlenilmiştir.

Ancak ne yazık ki şehitlerimize bizim tekrar tekrar altını çizerek belirttiğimiz hassasiyet gösterilmemiş, alanda kendini bilmez şahıslarca alkol kullanılmış, taşkınlıklar yapılmış ve CHP verdiği taahhüdü yerine getiremediği gibi başta milletimiz olmak üzere birçok ulus için kutsal olan bir şehitliğe saygısızca davranılmasına göz yummuştur.

Aziz şehitlerimizin hatıralarının simgesi olan şehitliklerimizin bulunduğu bu alanda içki içilmesi ve taşkınlıkların yapılması şehitlerimizin ruhunu muazzep kılmış, aziz milletimizi de derinden yaralamıştır. Yapılanlar düpedüz şehitlerimize saygısızlık, tarihimize hakaret ve milletimizin değerlerini aşağılamaktır.

Bu durumda, CHP yönetiminin taahhütlerine, sorumluluklarına, tarihe ve ecdada sahip çıkarak bu haddini bilmezlerden hesap sormasını ve bu şahıslar hakkında gereğini yapmasını bekliyoruz. Aksi takdirde milletin vicdanında bu rezillikle yer alacak ve hatırlanacaklardır.

Ayrıca sorumlular hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatılacağını kamuoyuna saygıyla arz ederim."