Bakan Kurtulmuş: Rus komutanın cesedi Polonya'ya iade edilecek

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Kars Müze Müdürlüğü\'nde muhafaza edilen Ardahan\'daki kazı sırasında bulunan Rus generale ait cesedin Polonya\'ya iade edileceğini söyledi.

Özel uçakla Kars Harakani Havalimanı’na gelen Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’u, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ak Parti Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey, Belediye Başkanı MHP\'li Murtaza Karaçanta, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özcan, Kültür ve Turizm İl Müdürü Hakan Doğanay, Müze Müdürü Necmettin Alp, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın ve partililer karşıladı. Bakanlar Arslan ve Kurtulmuş buradan 11 ve 12\'nci yüz yıla ait İslam mimarisi eserlerini de barındıran ve Dünya Mirası olarak tescillenen Ani Ören Yeri’ni ziyaret etti. Bakanlar Arslan ve Kurtulmuş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay, Kars Müze Müdürü Necmettin Alp ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Fahriye Bayram’dan Ani Ören Yeri hakkında bilgi aldıktan sonra Menhuçehr Camii, Dikran Honentz ve Katedral Kilisesi’ni gezdi. Bakan Kurtulmuş Menhuçehr Camii’nde Tarihi İpek Yolu Köprüsü’nün fotoğrafını çekti. Kurtulmuş, Katedral Kilisesi’nin ayakta zor durduğunu görünce buraların kurtarılması gerektiğini belirtti. Bakan Kurtulmuş ayrıca, 2000’li yıllarda Ermenistan’daki taş ocaklarında patlatılan dinamitler nedeniyle buradaki birçok yapının zarar gördüğünü fakat 2006 yılından bu yana Türkiye’nin girişimleriyle Ermenistan’ın artık dinamit patlatmadığını söyledi. Kurtulmuş, Ani Ören Yeri’ndeki eserlerin kurtarılması için bölgede aynı taşların olup olmadığını da sordu. \"Evet\" yanıtını alan Bakan Kurtulmuş bölgedeki tarihi dokunun kurtarılması için çalışmaların hızlandırılacağını belirtti.

CESET, POLONYA ASILLI RUS KOMUTANA AİT

Bakanlar Arslan ve Kurtulmuş buradan Kars şehir merkezine geçerek müzeyi ziyaret etti. Burada, geçen 25 Nisan günü Ardahan’da inşaat kazısı sırasında bulunan Rus komutan Tümgeneral Vasiliy Geyman’nın cesedini de gördü. Bakan Kurtulmuş, cesedin Polonya asıllı Rus komutana ait olduğunu söyledi. Bakan Kurtulmuş \"Geçtiğimiz dönemde Cumhurbaşkanımızın Polonya ziyaretinde de bu konu gündeme geldi. Buradaki yatan kişinin bir Rus komutanı ama Polonya asıllı birisi olduğunu biliyoruz Polonya’daki aile fertlerinin kimler olduğunu biliyoruz. Bu anlamda bir iade sürecinin yazışmalarını başlattık. Biz bunu Polonyalılara iade etme konusunda kendi tarafımızdan görüşlerimizi, mektuplarımızı, onlardan bize yazışmalar geldi. Sonuçta tabi Rus komutan olduğu için Ruslar da bunun içerisinde olacak. Polonyalıların talebi onu ait olduğu yere götürüp orada defnetmek. Orada bir mezar, belki bir anıt mezar inşa etmek\" dedi.

TRUMP\'IN ÖZELEŞTİRİSİ ÖNEMLİ

Bakan Kurtulmuş, Trump’un YPG’ye silah verilmeyeceği yönündeki açıklamalarıyla ilgili değerlendirmede bulunarak, bu özeleştirinin bile önemli bir adım olduğunu ifade etti. Bakan Kurtulmuş\'un Rus komutanın cesedini incelediği sırada yanında bulunan oğlu Emir Kurtulmuş\'un da cep telefonu ile fotoğraf çektiği görüldü.

FOTOĞRAFLI

