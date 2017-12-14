Bakan Kurtulmuş: 7.1 büyüme hızıyla Türkiye rekor kıracak (2)

KURTULMUŞ, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ\'Nİ ZİYARET ETTİ

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Ordu\'da Atatürk Kültür Merkezi\'nde okul aile birliği başkan ve üyeleriyle toplantıda bir araya geldi. Bakan Kurtulmuş ardından Büyükşehir Belediyesi\'ni ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz ve belediye çalışanları tarafından karşılanan Bakan Numan Kurtulmuş, Belediye Sanat Galerisi\'nde açılan \'Haremeyn, Hac-Mukaddese Yolculuk\' adlı fotoğraf ve envanter sergisini gezdi. Bakan Kurtulmuş, daha sonra Kültür Sanat Merkezi\'nde \'4 Mevsim Ordu\' belgeseli tanıtım programına katıldı.

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