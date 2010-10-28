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BAKAN KORUMALARI TRAFİK KAZASI YAPTI ANKARA (A.A)

28 Ekim 2010 17:02

-BAKAN KORUMALARI TRAFİK KAZASI YAPTI ANKARA (A.A) - 28.10.2010 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın 3 koruması, geçirdikleri trafik kazasında yaralandı. Rize'de gerçekleştirilecek Enerji Verimliliği Paneli'ne katılmak için Esenboğa Havalimanı'na giden Taner Yıldız'ın korumalarının bulunduğu otomobil, havalimanı yolu Milliyet gazetesi matbaası önünde kontrolden çıktı. Necati Aktaş'ın kullandığı otomobil, devrilerek yol kenarındaki ağaçlara çarptıktan sonra durdu. Kazada, Aktaş ile otomobilde bulunan Lütfi Kutluca ve Mastafa Apak isimli korumalar yaralandı. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Bakan Yıldız'ın kaza nedeniyle Rize'ye gecikmeli gittiği öğrenildi.

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