'Bakan konuştu, yabancı kazandı': Naci Ağbal'ın 'içeriden' verdiği bilgi dolarda haksız kazanç sağladı

Türkiye’de portföy yatırımı yapan yabancı kurumların temsilcilerin geçen perşembe günü Maliye Bakanı Naci Ağbal ile bir araya geldi. Görüşmede Bakan Ağbal’ın yabancı yatırımcılara, “Dün ekonomi birimleri yoğun çalıştık. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan çok yakın zamanda ekonomi ile ilgili çok önemli bir paket açıklayacak" diye konuştuğu; konuşulanların JP Morgan’da çalışan bir analist tarafından not haline getirilerek yatırımcılara ulaştırıldığı ileri sürüldü. HDP İstanbul Milletvekli Garo Paylan hükümetin bazı yabancı yatırımcı kuruluşlara dövizi düşürecek adımlar atılacağına yönelik bilgi aktararak bu yatırımcılar lehine haksız kazanç yarattığını öne sürerek konuyu Meclis'e taşıdı.

Toplantı sırasında 4 TL civarında olan doların görüşmelerden sonra 3.94 TL’ye gevşemesinde bu görüşmenin etkili olduğu belirtildi.

Yeni paket olabilir

Cumhuriyet'te yer alan habere göre yatırım bankası JP Morgan’ın piyasaya sızan notunda “Hükümet ile görüşmemizden, Türkiye varlıklarına dair kısa vadeli bir rahatlama olacağını düşünüyoruz. Muhtemelen gelecek hafta enflasyona dair yeni bir paket acıklanabilir. Anlıyoruz ki geçen birkaç günlük süreçte, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve hükümet yetkilileri arasında, finansal stabiliteye dair, koordine edilmiş görüşmeler var” ifadeleri yer aldı.

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan da, bu iddiaları ve dolar kurundaki ani düşüşü Meclis gündemine taşıdı. Paylan, hükümetin bazı yabancı yatırımcı kuruluşlara dövizi düşürecek adımlar atılacağına yönelik bilgi aktararak bu yatırımcılar lehine haksız kazanç yarattığını öne sürdü.

Paylan, dolar kurunu düşürecek herhangi bir haber akışı yokken, doların 3 saat içinde 7 kuruş birden değer kaybetmesinin sebebi olarak yabancı kurumların temsilcileri ile toplantı yapılmasına bağladı. Garo Paylan, Maliye Bakanı Naci Ağbal tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği sonu önergesinde, çeşitli kaynaklardan elde ettiğini söylediği bilgilere dayanarak, “29 Mart 2018 Perşembe sabahı, Türkiye’de portföy yatırımı yapan yabancı kurumların temsilcileri ile toplantı yaptığınız, onlara, gelecek hafta dövizi düşürecek adımlar atacağız, bilgisini verdiğiniz yönündedir” dedi.

Bir süredir yükseliş içinde olan dolar kurunun ani ve gerekçesiz düşüşünün piyasalarda şaşkınlığa sebep olduğunu aktaran Paylan, şunları kaydetti:

“Perşembe günü sabah saatlerinde dolar kuru 4.01 TL seviyelerinde seyretmekteydi. Öğlen saatlerinde, dolar kurunu düşürecek uluslararası veya ulusal herhangi bir haber akışı yokken, 3 saat içerisinde dolar kuru 3.94 TL seviyesine düşmüştür. Bu bilgileri alan kurum temsilcilerinin döviz piyasasına satıcı olarak girip dolar kurunun düşmesini sağladıkları düşünülmektedir” diye konuştu. Maliye Bakanı Naci Ağbal tarafından yanıtlanması istemiyle Meclis’e soru önergesi veren Paylan, “29 Mart 2018 Perşembe sabahı portföy yatırımcıları ile toplantı yaptınız mı? Bu toplantıda, dolar kurunu düşürecek hangi adımların bilgisini verdiniz? Bu toplantı, Başbakan ve Ekonomi Koordinasyon Kurulu üyelerinin bilgisi dahilinde mi yapıldı” diye sordu. Bu bilgilerin bir grup yatırımcıya erken verilmesinin haksız kazançlara yol açacağını ve bu eylemin suç olduğuna işaret eden HDP’li Paylan, Ağbal’a “İstifa etmeyi düşünüyor musunuz."