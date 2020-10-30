Bakan Koca: Vaka artışı kontrolümüz dışına çıkmadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Zaman zaman, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de vaka sayısında artışlar görüldü. Ama bu artış, pandeminin hiçbir döneminde kontrolümüz dışına çıkmadı" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’da Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Toplantısı’nın açılışında yaptığı konuşmada, "Zaman zaman, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de vaka sayısında artışlar görüldü. Ama bu artış, pandeminin hiçbir döneminde kontrolümüz dışına çıkmadı." dedi.