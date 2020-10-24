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Bakan Koca uyardı: Evde bulaş oranı daha yüksek

24 Ekim 2020 17:58

Yurttaşları tedbirlere uymaları konusunda uyaran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Evlere ziyaretçilerin gelmemesi noktasında bir hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu dönemde evde bulaş oranın daha yüksek olduğunu gördük" dedi.

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