Bakan Koca: Şehir Hastanelerini birer birer devreye sokarak sağlıkta yeni bir çığır açıyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Marmara Üniversitesi Hastanesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, "Şehir Hastanelerini birer birer devreye sokarak sağlıkta yeni bir çığır açıyoruz" dedi. Koronavirüs'e dair uyarılarda bulunan Koca, "Salgın riski ortadan kalkmış değil. Normalleşme, mücadeleden geri adım atmak anlamına gelmemelidir." dedi.

Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Hastanesi açılış törenine katılan Koca, "Tedbirlere uyarsak, tehdit ortadan kalkacak. Çok değerli insanlarımızı bizden alan salgını Allah'ın izniyle birlikte yeneceğiz." diye konuştu. Sağlık Bakanı Koca, "Şehir Hastanelerini birer birer devreye sokarak sağlıkta yeni bir çığır açıyoruz." ifadelerini kullandı. Koca konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu gibi projelerin ruhunda üç şey bir araya geliyor; vizyon, icra, hizmet ahlakı. Bu üç unsurun buluşması, tarihimizin en aydınlık devirlerinin ortak özelliğidir."

Sağlık Bakanı Koca, "Acil durum hastaneleri ile yeni bir vizyonla salgın, deprem ve afet durumlarına hazırlanıyoruz." dedi.

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