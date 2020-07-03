Bakan Koca, patlama meydana gelen hava fişek fabrikasına yakın oturanları uyardı: 12 saat dışarı çıkmayın, pencereleri kapalı tutun

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından bölgeye yakın evlere oturan vatandaşları uyardı. "Havaya karşı zehirli gazlara tedbirli olmalıyız" diyen Koca, vatandaşların dışarı çıkmaması istedi.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamadan ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 97 kişi yaralandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 45-50 kadar işçiye ulaşılmaya çalışıldığını belirtti. AFAD yaptığı açıklamada fabrikada radyasyon kaynağı bulunmadığını belirterek, ölçümlerin devam ettiğini duyurdu.

Twitter hesabından patlamayla ilgili bilgilendirmelerde bulunan Koca, şu ifadeleri kullandı:

"SAKARYA HENDEK’TE, havai fişek fabrikasındaki patlamaya yakın bölgelerde, havaya karışan ZEHİRLİ GAZLARA KARŞI tedbirli olmalıyız. En az 12 saat dolana kadar dışarı çıkılmamasını, kapı ve pencerelerin kapalı tutulmasını, klimaların çalıştırılmamasını öneriyoruz."

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