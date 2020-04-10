Bakan Koca, 'pandemi harici çalışanlar yüzde 50-75 dolayında prim alacak' dedi; Canan Kaftancıoğlu'ndan tepki geldi

Canan Kaftancıoğlu, Bakan Koca'nın açıklamasının ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sağlık personelimizin ek ödemeleri tavandan, yüzde 100 oranında olacak’ denilmişti. Günlerce müjde olarak duyurulan bu açıklama, iş uygulamaya gelince 'bazılarına, bazı oranlarda' olarak değişti. Hani tavandan verilecekti? Neden sağlık emekçileri arasında ayrım yapılıyor?'' diye sordu.

Twitter hesabından paylaşım yapan Kaftancıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“23 Mart'ta ‘Sağlık personelimizin ek ödemeleri tavandan, yüzde 100 oranında olacak’ denilmişti. Günlerce müjde olarak duyurulan bu açıklama, iş uygulamaya gelince 'bazılarına, bazı oranlarda' olarak değişti. Hani tavandan verilecekti? Neden sağlık emekçileri arasında ayrım yapılıyor? Unutulmasın ki ister kamuda ister özelde isterse 1. basamak sağlık hizmetinde çalışsın doktoru, eczacısı, hemşiresi, yardımcısı, müstahdemi ile tüm sağlık çalışanları kahramanca mücadele ediyor ve tamamı bu sürecin kahramanları. Ayrım yapılması kabul edilemez.”