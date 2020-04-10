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Bakan Koca, 'pandemi harici çalışanlar yüzde 50-75 dolayında prim alacak' dedi; Canan Kaftancıoğlu'ndan tepki geldi

"Sağlık emekçileri arasında ayrım yapılıyor"

10 Nisan 2020 21:34

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, sağlık personeline yapılacak ek ödemeyle ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamaları ile uygulama aşaması arasındaki çelişkiye dikkat çekti.

Sağlık Bakanı Koca, düzenlediği basın toplantısında pandemi hastalarıyla ilgilenen sağlık çalışanlarının tavandan ek ücret alacağını, diğer hekim ve çalışanların yüzde 50-75 dolayında bir prim alacağını ifade etti. Koca, "Şu daha büyük bir haksızlık olmaz mı; bir tarafta gece gündüz çalışan arkadaşımız, diğer taraftan hiç randevu verilip hasta bakmayan kişiyle aynı mı görülmeliydi?" dedi.

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