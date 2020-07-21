Bakan Koca, Koronavirüs vakalarının en az olduğu illerden biri olduğunu açıkladı; yüzlerce kişi Edirne'ye akın etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Edirne’nin son 5 gündür Koronavirüs vaka ortalamasının en düşük 5 il arasında yer aldığının açıklanmasının ardından yüzlerce kişi sabahın ilk saatlerinden itibaren Edirne'ye akın etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, son 5 gündür ortalama günlük vaka sayısının en düşük olduğu 5 ilin Artvin, Bilecik, Tunceli, Edirne ve Bayburt olduğunu açıklamasının ardından, İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli illerinde yaşayan yüzlerce vatandaş sabahın ilk saatlerinden itibaren Edirne'ye akın etti.

"Sultanlar Şehri Şehirler Sultanı" olarak anılan Edirne'de aylar sonra ziyaretçi hareketliliği yaşanırken, insanlar Edirne gastronomisine özgü yemekleri yiyerek Roma, Bizans ve Osmanlı medeniyetlerinin kültürel alanlarıyla birlikte tarihi yerleri ziyaret etti.

Edirne'de Koronavirüs vakasının olmamasının cezbedici olduğunu söyleyen ve İstanbul'dan Edirne'ye ziyaret için geldiğini ifade eden Ahmet Karahalil, İstanbul'un nüfusunun kalabalık olduğunu ve kalabalıktan kaçtıklarını anlattı.

Yine İstanbul'dan gelen başka bir aile ise Edirne'de vaka olmamasının gelmelerinde etkili olduğunu vurgulayarak, Edirne'de kendilerini güvende hissettiklerini anlattı.

İzmir'den geldiğini söyleyen bir çift ise, İzmir'de çoğunlukla kurallara uyulmadığını öne sürerek, adeta kaçtıklarını ve Edirne'de herkesin maskeyle gezdiğini görünce duygulandığını söyledi. (İHA)