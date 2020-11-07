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Bakan Koca, İzmir depremi sırasında bir ameliyathanede yaşananları paylaştı

07 Kasım 2020 00:34

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir depremi sırasında bir ameliyathanede yaşananlara ilişkin görüntü paylaştı.

Bakan Koca, İzmir’de meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki deprem esnasında bir hastanenin ameliyathanesinde güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri Twitter hesabından, “Bu video, İzmir depremi sırasında bir hastanenin ameliyathane kamera kaydıdır” notuyla paylaştı.

Görüntülerde, hastasını ameliyat eden doktorun soğukkanlılığı ile ameliyatta bulunan hemşire ve asistanları sakinleştirirken, depremin sonlanmasıyla birlikte ameliyata kaldığı yerden devam ettiği görülüyor.

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