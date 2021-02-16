Bakan Koca ile vatandaş arasında ilginç diyalog: Grafiği hazırlayan arkadaşın eski sevgilisi falan mı var bizim burada?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 7 günlük Koronavirüs vaka oranlarını paylaştığı grafikte Kahramanmaraş'ın isminin yazılmamasına sosyal medyadan "Grafiği hazırlayan arkadaşın eski sevgilisi falan mı var bizim burada?" diye yazarak sitem eden kişiye, "Orada grafiği hazırlayan arkadaşın eski sevgilisi yok ama Anadolu’nun güzel insanları var" şeklinde yanıt verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gece saatlerinde kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımla 81 ilin son 7 günlük vaka tablosunu açıkladı.

Koca'nın açıkladığı tabloda Maraş'ın ismine yer verilmemesi üzerine bir sosyal medya kullanıcısı "Sayın bakan neden sadece Kahramanmaraş ilinin adı yazılmamış? Grafiği hazırlayan arkadaşın eski sevgilisi falan mı var bizim burada?" diye sordu.

Koca ise söz konusu mesajı alıntılayarak şu yanıtı verdi:

"Alperen Bey, belki orada grafiği hazırlayan arkadaşın eski sevgilisi yok ama Anadolu’nun güzel insanları var. Orayı görünce Kahramanmaraş olduğunu herkes bilir."

Koca’nın esprili soruya espri ile verdiği cevabı binin üzerinde retweet aldı. Alper Zabun da bu cevap üzerine Bakan Koca ve grafiği hazırlayan kişiyi Kahramanmaraş’a dondurma ve tatlı yemeye davet etti.