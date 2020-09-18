Bakan Koca ile Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu bir araya geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca , Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir araya geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile gerçekleştirdikleri görüşmeyi paylaştı.

Bakan Koca paylaşımda şunları ifade etti:

"Ülkemizin deneyimli siyasetçilerinden, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ağabeyimizle sohbet etme şansımız oldu. Koronavirüs salgınında son durum, sağlık altyapımız ve hizmetlerimiz hakkında konuştuk. Verdiğim bilgiler gönlünü müsterih etti. Ziyareti için müteşekkirim."

Öte yandan görüşmeyi, salgında yaşanan sorunların birinci ağızdan öğrenilmesi amacıyla Saadet Partisi tarafından talep edildiği aktarıldı.