Bakan Koca iddiaları yalanladı: Hastaneleri dolu bir ilimiz, hatta kapasitesi tamamen dolu hastanemiz yoktur

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs nedeniyle hastanelerde yer kalmadığı iddiasını yalanlayarak, "Bu asılsız iddiaların sahipleri, hastaneler doluymuş gibi tedbir alsın. İddiaların topluma belki bu şekilde yararı olur" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs nedeniyle başta tabip odaları olmak üzere sahadan gelen veriler doğrultusunda hastanelerde yoğun bakım servislerinin dolduğu, hastaların eve gönderildiği iddia edilmişti. İddiaları yalanlayan Bakan Koca, "Kapasitesi tamamen dolu hastanemiz yoktur" dedi. Bakan Koca'nın Twitter'dan yaptığı paylaşım şu şekilde:

"COVID-19 nedeniyle hastaneleri dolu bir ilimiz, hatta kapasitesi tamamen dolu hastanemiz yoktur. İddialar asılsızdır. Bu asılsız iddiaların sahipleri, hastaneler doluymuş gibi tedbir alsın. İddiaların topluma belki bu şekilde yararı olur"

Öte yandan Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, kentte artışa geçen Koronavirüs vakaları sonrası, zorunlu olmayan hasta yatışlarının ertelendiğini, hastanelerde boştaki tüm yoğun bakım odalarının ve klinik servis yataklarının da en az yüzde 50'sinin Covid-19 tedavisine ayrıldığını açıklamıştı.