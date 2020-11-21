Bakan Koca: Evde olmak, ailece zaman geçirmek için fırsat, sağlık çalışanlarına karşı da sorumluluk

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün saat 20.00 itibariyle başlayacak ve yarın sabah saat 10.00'a kadar sürecek Türkiye geneli sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklama yaparken, "Evde olmak ailece zaman geçirmek için fırsat, sağlık çalışanlarına karşı da sorumluluk" dedi.

Dün itibariyle uygulamaya konan yeni Koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün saat 20.00'den, yarın sabah saat 10.00'a kadar Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından kısıtlamanın başlayacağı saati hatırlatırken, paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"AKŞAM 20.00'DE EVDE OLALIM. Kısıtlama başlıyor. Evde olmak, ailece zaman geçirmek için fırsat, salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarımıza karşı ise bir sorumluluk. Sizin evde geçirdiğiniz zaman arttıkça bizim mücadele gücümüz artacak."