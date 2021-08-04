Bakan Koca: En büyük mücadelemiz şu an yangınlarla, salgın hastalıkta vaka sayıları artış gösteriyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin en büyük mücadelesinin şu anda orman yangınları olduğunu belirterek "Öte yandan, önünü almak zor değilse de, salgın hastalıkta vaka sayıları artış gösteriyor. Bizi çevreleyen şartlara karşı, birlikte elimizden geleni yapalım. Yüreklere su serpecek haberlere ihtiyacımız var" dedi.

Bilim Kurulu toplantısı öncesi Sağlık Bakanı Koca, Twitter'da açıklama yaptı. Bakan Koca "Ülkece en büyük mücadelemiz şu an yangınlarla. Öte yandan, önünü almak zor değilse de, salgın hastalıkta vaka sayıları artış gösteriyor. Bizi çevreleyen şartlara karşı, birlikte elimizden geleni yapalım. Yüreklere su serpecek haberlere ihtiyacımız var" diye yazdı