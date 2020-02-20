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Bakan Koca'dan Rize'deki Koronavirüs şüphesine ilişkin açıklama

20 Şubat 2020 09:31

Rize'de Koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan hastanın testleri tamamlandı. Mevsimsel grip olduğu belirlenen hasta bugün taburcu edilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs şüphesiyle Rize Devlet Hastanesi'nde gözlem altında tutulan hastanın mevsimsel grip olduğunun belirlendiğini ve bugün taburcu edileceğini bildirdi. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Koca, Koronavirüs şüphesiyle Rize Devlet Hastanesi'nde gözlem altında tutulan hastanın testlerinin tamamlandığını ifade etti.

Koca, "Ankara Ulusal Viroloji Laboratuvarımızda incelenen numunelerde hastanın corona virüs değil mevsimsel grip olduğu anlaşıldı. Hastamız bugün taburcu edilecek" bilgisini verdi.

 

 

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