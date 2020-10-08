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Bakan Koca'dan hastane uyarısı: Teyakkuz halini gevşetemeyiz, hazırlıklı olmalıyız

08 Ekim 2020 16:11

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Pandemi henüz bitmemiş oluşturduğu tehdit ortadan kalkmamıştır. Sağlık kuruluşlarımızdaki, sahadaki teyakkuz halini gevşetemeyiz. Özel ve kamu hastanelerimiz ile birlikte hazırlıklı olmalıyız" dedi.

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