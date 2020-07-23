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Bakan Koca'dan, Ayasofya'daki Cuma namazına için uyarı

23 Temmuz 2020 23:47

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ayasofya'da yarın kılınacak Cuma namazına ilişkin, "Şu ana kadar ulaşılan bilgiler salgın boyunca en büyük kalabalığın Ayasofya'nın ibadete açılışı sırasında oluşacağını gösteriyor. Tedbirli cumaları örnek alalım" dedi. 

Bakan Koca, Ayasofya'da yarın kılınacak Cuma namazına ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ayasofya'da kılınacak Cuma namazında, tarihi anı yaşama heyecanıyla, halkımızın tedbirleri terk etmeyeceğini umuyoruz. Şu ana kadar ulaşılan bilgiler salgın boyunca en büyük kalabalığın Ayasofya'nın ibadete açılışı sırasında oluşacağını gösteriyor. Tedbirli cumaları örnek alalım."

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