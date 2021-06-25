Bakan Koca'dan 18 yaş üstü aşılama paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılamada yaş sınırının 18'ine inmesine ilişkin olarak yaptığı paylaşımda, " Yaz döneminde 18 yaş üstü herkes aşılanabilir dediğimizde, yaz bitiminde nasıl olsa yüzü kızarmayacak diyenler, umarız bugünlerde sık sık güneşe çıkıyorlar." açıklamasını yaptı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 8 Mayıs'ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "18 yaş üstü yaz döneminde aşılanabilir" şeklindeki duyurusuna "Yaz bitiminde bu sözü hatırlatılınca da yüzü kızarmayacak nasıl olsa" demişti.

Kaftancıoğlu eleştirmişti

Canan Kaftancıoğlu, 8 Mayıs'ta attığı tweet'te Bakan Koca'nın "Yaz döneminde 18 yaş üstü herkes aşılanabilir" sözlerini alıntılayarak "Yaz bitiminde bu sözü hatırlatılınca da yüzü kızarmayacak nasıl olsa Bir hekimin göz göre göre bu derece yalan söyleyebilmesi, gerçekleri perdelemesi, yeri geldiğinde bilimi çarpıtması benim ağrıma gidiyor. Değer mi? Mesleğinden, vatandaştan utanmıyorsa kendinden utanır insan" demişti.