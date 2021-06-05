Bakan Koca'dan 100'ün altında açıklanan vefat sayılarına ilişkin açıklama

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Vefat sayımız bugün 100'ün altına indi.Gösterdiğiniz dikkat ve aşı, giderek her şeyi kontrol altına alıyor. Aramızdan ayrılan hastalarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Sağlıklı günlere dönmek için yol doğru, kararlılıkla devam edelim.

"Bugün itibariyle ulaştığımız bu sayının sonuçlarını çok yakında, 84 Milyon birlikte göreceğiz. Sağlıklı günlere dönmek için yol doğru, kararlılıkla devam edelim."

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