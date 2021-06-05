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Bakan Koca'dan 100'ün altında açıklanan vefat sayılarına ilişkin açıklama

05 Haziran 2021 00:00

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı'nın 100'ün altında açıkladığı yeni tip Koronavirüs (Covid-19) kaynaklı vefat sayılarına ilişkin aşının önemine vurgu yaparak "Sağlıklı günlere dönmek için yol doğru, kararlılıkla devam edelim" dedi.

Sağlık BakanıFahrettin koca
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