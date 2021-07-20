Bakan Koca: Bugünkü yeni vaka sayısı 8 bin 780, Türkiye'nin her yerinde aklımızda olsun

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yaptığı paylaşımla vatandaşları iki doz aşı olmaya davet etti. Bakan Koca yaptığı açıklamada "Bugünkü yeni vaka sayısı 8 bin 780 Türkiye'nin her yerinde aklımızda olsun hatırlatmasını yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vatandaşları iki doz aşı olmaya davet ederek, "Kalıcı çözüm, aşıyla kazanılacak bağışıklıktır" dedi.
Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İki doz aşı vaka sayılarının önünü keser. İki doz aşı vaka sayılarında artık geri dönüşü olmayacak düşüşü sağlar. Bayramın tadını bozmadan çok dikkatli olalım. Kalıcı çözüm, aşıyla kazanılacak bağışıklıktır. Bugünkü yeni vaka sayısı 8 bin 780 Türkiye'nin her yerinde aklımızda olsun" ifadelerine yer verdi.
Sağlık Bakanlığı Türkiye'de bugün 198 bin 537 Covid-19 testi yapıldığını 8 bin 780 kişinin testinin pozitif çıktığı, 46 kişi hayatını kaybettiğini açıklamıştı.