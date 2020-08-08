Bakan Koca: Bugün hakkımda özür dile kampanyası başlattığınız doğru mu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kişisel sosyal medya hesabından daha önce kullandığı, "Hekimlerimizle, sağlık sistemimizle gurur duyalım" ifadesi için hakkında 'özür dile' kampanyası başlatılıp başlatılmadığını sordu.

Bakan Koca, 12 Mayıs’ta hemşireler hakkındaki paylaşımını ekleyerek, “Sky News kanalının salgınla mücadeledeki başarımızı anlatan haberinden söz ederken, ‘Hekimlerimizle, sağlık sistemimizle gurur duyalım’ şeklindeki cümlem sebebiyle, bugün hakkımda özür dile kampanyası başlattığınız doğru mu?" sorusunu yöneltti.

SKY NEWS’in haberinde Türkiye Sağlık Bakanlığı’nın filyasyon ekipleriyle evlere giderek test yaptığı, 45 günde inşa edilen hastaneler ve hekimlerin hastalara müdahalesi yer almıştı. Bakan Koca bu haber videosunu paylaşarak, “İngiltere'nin önde gelen TV kanallarından SKY NEWS, Türkiye'nin salgınla başarılı mücadelesini, yaptığı özel haberle gündeme taşıdı. Haberde; filyasyon ekiplerimizin hastalığın takibinde dedektif gibi çalıştığı, erken ve yoğun müdahalenin tedavide başarı getirdiği vurgulanıyor” demişti.

Bakan Koca bu paylaşımından hemen önce de, "Salgın boyunca, ülke olarak bazı başarılarımız anlatıldığında, kimileri bu başarılara 'Türkün Türk’e karşı Türk propagandası!' dedi. Birazdan İngiliz’in İngiliz’e Türkiye propagandasını izleyeceksiniz. Hekimlerimizle, sağlık sistemimizle gurur duyalım" ifadelerini kullanmıştı.

Kısa süre içinde sosyal medyada açılan #bakankocaözürdile hashtaginde binlerce tepki mesajı yer almıştı.

Bakan Koca dün akşam saatlerinde yaptığı yeni paylaşımında Koca, “Değerli hemşireler. 38 sağlık branşından arkadaşlarım” diye seslenerek, “Sky News kanalının salgınla mücadeledeki başarımızı anlatan haberinden söz ederken, ‘Hekimlerimizle, sağlık sistemimizle gurur duyalım’ şeklindeki cümlem sebebiyle, bugün hakkımda özür dile kampanyası başlattığınız doğru mu?” diye sordu.