Bakan Koca, 4 ilin valisiyle Koronavirüs toplantısı yaptı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Samsun, Sakarya, Sivas ve Kocaeli illerinin valileriyle değerlendirme toplantısı yaptığını bildirdi.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Samsun, Sakarya, Sivas ve Kocaeli valileriyle İl Değerlendirme Toplantılarımızı yaptık. Dikkat çeken vaka artışlarını, ihtiyaçları ve gerekli tedbirleri değerlendirdik. Toplantılarda, İl Hıfzıssıhha Kurulu Başkanı Valilerle İl Sağlık Müdürlüklerinin eş güdümlü çalışması sağlandı" ifadelerine yer verdi.