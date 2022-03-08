Bakan Kirişçi duyurdu: Çiftçilere destek ödemesi hesaplara yatmaya başladı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla çiftçilere yönelik 5 milyar 586 milyon liralık destek ödemelerinin başladığını duyurdu.

Kirişçi paylaşımında şunları söyledi:

"5 milyar 586 milyon 398 bin 824 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugünden itibaren çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz. Çiftçilerimize, üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun.

Mazot ve Gübre Desteği; 4 Milyar 675 Milyon 260 Bin 816 TL. Yem Bitkileri Desteği; 852 Milyon 701 Bin 630 TL. Hububat, Baklagiller ve Dane Mısır Desteği; 48 Milyon 417 Bin 432 TL

Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği; 5 Milyon 567 Bin 53 TL. Sertifikalı Fidan Üretim Desteği; 4 Milyon 451 Bin 893 TL."