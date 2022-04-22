Bakan Kirişçi duyurdu: Çiftçi destek ödemeleri yapılmaya başlandı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, çiftçilere destekleme ödemesinin bugünden itibaren hesaplara yatacağını açıkladı.

Bakan Kirişci, 1 milyar 602 milyon 683 bin 221 liralık destekleme ödemesini bugünden itibaren üreticilerin hesaplarına aktarmaya başlandığını açıkladı.

Bakan Kirişci, yaptığı açıklamada "1 milyar 602 milyon 683 bin 221 liralık destekleme ödemesini bugünden itibaren üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz. Üreten, alın ve akıl teri döken çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun" şeklinde açıkladı.



