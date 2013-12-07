Bakan Kılıç'tan 'Yüce Atatürk' açıklaması: TFF'nin kararı toplumu böler

Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Yüce Atatürk yazılı tişörtlerle Fenerbahçe maçı seremonisine çıkan Fethiyesporlu oyuncuların PFDK'ya sevk edilmesini eleştirdi. Kılıç, Fenerbahçe maçı öncesi seremoniye 'Yüce Atatürk' tişörtleriyle çıkan Fethiyesporlu oyuncuların PFDK'ya sevk edilmesiyle ilgili "TFF bu konuyu gündeminden çıkarmalıdır" dedi.

Yalova'da bir öğrenci yurdunun açılış töreninde konuşan Kılıç, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kılıç, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, ulu önderi, Türk toplumu için müşterek ve çok büyük bir değer olduğunu vurguladı.

Atatürk'ün adının, herhangi bir şekilde toplumda siyasi bir mesaj, ötekileştirecek veya başkalaştıracak bir yaklaşım olarak adlandırılamayacağını ve değerlendirilemeyeceğini dile getiren Kılıç, şunları kaydetti:

"TFF ne karar alacak onu bilemiyorum. Nihayetinde Atatürk gibi ortak bir değer, toplumun tamamının saygı duyduğu bir devlet adamı konusunda daha özenli, daha dikkatli adımların atılması, daha hassas kararların alınması gerekir. Aksi takdirde TFF tarafından verilecek bir karar, toplumda bir ayrışmaya sebep olabilecektir.

Bu karar sanki siyaseten ülkeyi yönetenler tarafından alınmış bir karar ya da atılmış bir adım gibi değerlendirilecek ve başka mecralara çekilebilecektir. Atatürk'ün adı, bu toplum için çok önemlidir. Ulu önderdir. Dolayısıyla Atatürk adının hiçbir siyasi ya da benzer polemiğe konu edilmesine rıza göstermeyiz. Türkiye bu konuyu tartışmamalı, TFF de bu konuyu gündeminden çıkarmalıdır."