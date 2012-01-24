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Bakan Kılıç'tan tazminat davası ANKARA (A.A) 

24 Ocak 2012 16:37

-Bakan Kılıç'tan tazminat davası ANKARA (A.A) - 24.01.2012 - Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, twitter aracılığıyla kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddiasıyla, HAS Parti İstanbul İl Başkanı Mehmet Bekaroğlu hakkında 25 bin TL'lik tazminat davası açtı.  Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bekaroğlu'nun, Kayseri Kaskispor ile İsrail'in MaccabiBnot takımları arasında oynanan Euro CUP Kadınlar Basketbol müsabakası sırasında ''Kahrolsun İsrail'' şeklinde slogan atan 30 genç hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın, Bakan Kılıç'ın talimatı ile gerçekleştiği iddiasında bulunduğu hatırlatıldı. Bekaroğlu'nun daha sonra twitter'dan, ''Kayseri'de 'Kahrolsun İsrail' sloganları atan 30 genç için suç duyurusu yapanın Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç olduğunu biliyorsunuz değil mi?'' yazan bir ileti paylaştığı ifade edilen açıklamada, Bakan Kılıç'ın da iddiaları ''iftira'' olarak nitelendirerek, ''Kayseri'de gençlerin İsrail protestosu ile ilgili işlem, savcılıkça resen yürütülmektedir, şahsım ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ilgisizdir'' dediği belirtildi. Bekaroğlu'nun daha sonra, ''soruşturmada, hükümetin etkili olduğunu'' ileri sürdüğü kaydedilen açıklamada, bunun üzerine Bakan Kılıç'ın ''mahkemeye başvuracağını'' ifade ettiği, ancak Bekaroğlu'nun iddialarını sürdürdüğü anlatıldı. Açıklamada, Bakan Kılıç'ın, avukatı Muammer Cemaloğlu aracılığıyla Ankara Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesine başvuruda bulunarak, Bekaroğlu'nun, ''kişilik haklarına ve manevi şahsiyetine doğrudan, açık ve ağır bir şekilde saldırdığı'' iddiasıyla 25 bin TL'lik tazminat davası açtığı bildirildi.

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