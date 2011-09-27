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Bakan Kılıç'tan Kulüpler Birliği'ne şike uyarısı

Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, şikeyle ilgili yeni düzenleme isteyen Kulüpler Birliği'ne uyarıda bulundu: Şikeye af gibi idrak edilmemeli.

27 Eylül 2011 03:00

T24 - Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, şikeyle ilgili yeni düzenleme isteyen Kulüpler Birliği'ne uyarıda bulundu: Şikeye af gibi idrak edilmemeli.
 

Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, olimpik ve paralimpik spor branşlarının federasyon başkanlarıyla Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü'nün binasında biraraya geldi.


Bakan Suat Kılıç, gazetecilerin futboldaki şike soruşturmasıyla ilgili bakanlığın bir hazırlığı olduğu iddialarını gündeme getirmesi üzerine ''Bakanlık olarak bu konuda bir hazırlık içinde değiliz, bundan sonraki süreçte de yasa değişikliği çalışması içinde asla olmayacağız" yanıtını verdi.


Kulüpler Birliği'ne uyarıda bulunan Bakan Kılıç, "Çalışmalarını 'şikeye af' gibi idrak edilebilecek çerçevenin dışına taşıması gerektiği kanaatindeyim"dedi.


Kamuoyunu bilgilendirmeden ve spor kamuoyunu yanlarına almadan yapacakları her türlü düzenlemeye reaksiyon olacağını dile getiren Kılıç, "Oluşabilecek bu reaksiyon da sahaya, hakem ve federasyon kararlarına yönelik güveni sarsacak nitelikte olabilecektir" diye konuştu.


Futbol taraftarlarının takımlardan daha fazla yıprandığını vurgulayan Bakan şöyle konuştu: "Hem takımları, hem taraftarları daha fazla yıpratmaya kimsenin hakkı yoktur. Yeniden futbola, yeniden hakem kararlarına, yeniden neticenin sahada oynanan oyunun karşılığı olarak alındığına yönelik güveni tesis etmemiz lazım.''


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