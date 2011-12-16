-Bakan Kılıç'tan ikinci kez habersiz denetim İSTANBUL (A.A) - 16.12.2011 - Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, 9-11 Mart 2012 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek 2012 Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak olan ve Ataköy'de inşaatı süren spor salonunu ikinci kez önceden bilgi vermeden denetledi. Daha önce 27 Kasım'da gerçekleştirdiği bir ''baskınla'', salon inşaatını gezen ve gördüğü eksikliklerle ilgili not alan Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç'ın, dün, beraberinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Hakan Hakyemez, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Spor Genel Müdür Yardımcısı Tamer Taşpınar, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener ve İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ile birlikte salona ikinci bir denetleme ziyaretinde daha bulunduğu bildirildi. Bakan Kılıç'ın 18 günlük bir aranın ardından tekrar yaptığı denetlemede, salon inşaatında önemli bir aşama kaydedildiğinin anlaşıldığı aktarılırken, salonun 2012 Ocak ayı sonunda teslim edilmesinin planlandığı ve şampiyona öncesi test yarışlarına yetişmesinin olanaklı hale geldiği vurgulandı. İlk denetlemesinde yüklenici firmayı uyararak işi taahhüt edilen sürede bitirmelerini isteyen Bakan Kılıç, ikinci denetlemesiyle ilgili yaptığı açıklamada, ''27 Kasım'da yaptığımız ilk denetimden sonra zamana karşı bir yarış verildiğini ve bu yarışın mutlaka kazanılacağını ifade etmiştim. 18 günlük bir aradan sonra yaptığımız bu denetimde gördük ki, zamana karşı yarışı kazanmak üzereyiz. Herkesi yürekten kutluyorum'' ifadelerini kullandı.