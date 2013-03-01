Suat Kılıç: Bakanlık ve TFF Fenerbahçe'nin yanında

Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Fenerbahçe’nin seyircisiz maçta paraşütle atılan meşale nedeniyle ceza almasını “yazıktır, günahtır” sözleriyle değerlendirdi. Kılıç, “UEFA nezdindeki girişimlere destek verilecek” ded

Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, ''Uluslararası Spor Zirvesi''nden ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bakan Kılıç, UEFA’nın sarı-lacıvertli takıma verdiği cezaya karşı Fenerbahçe'nin yaptığı her türlü girişime destek vereceklerini söyledi.

Bakan Kılıç, ''Bir Türk takımının aldığı ceza, nedeni her ne olursa olsun bizi derinden üzer ve yaralar. Hele ki bu maç Avrupa kupaları yolunda kritik bir maçsa ve Avrupa kupaları yolundaki kritik bir maçı kendi sahamızda seyircisiz oynamak mecburiyetinde kalıyorsak, bu daha da yaralayıcı ve üzücü bir durum. Fenerbahçe mücadelesine devam edecektir. Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'nin UEFA nezdindeki girişimlerine destek verecektir. Bu anlamda Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak biz de bu süreçlerde Fenerbahçe'nin haklarının korunması yönünde tavrımızı ortaya koyacağız” dedi.

Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair çıkarılan 6222 sayılı kanunun müştereken uygulaması gereken bir kanun olduğunu vurgulayan Suat Kılıç, şöyle konuştu:

''Bu kanunu tek başına savcıların ya da hakimlerin uygulaması da mümkün değil. Polisiyle, savcısıyla, federasyonuyla, kulübüyle, taraftar dernekleriyle birlikte tüm kesimlerin müştereken uygulaması gereken bir kanundur. Bu kanunun yönetmeliğini çıkardık ve resmi gazetede yayımladık. Bu yönetmelikte Futbol Federasyonu'na, futbol kulüplerine, taraftar derneklerine düşen görevler var.

Bugünden tezi yok tüm tarafların, gerekirse Spor Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda bir araya gelmeleri ve kanunun uygulanmasıyla ilgili hassasiyetleri bir daha ve yeniden gözden geçirmeleri lazım. Bir kişinin bir camiayı bu kadar zor durumda bırakmasına kimsenin seyirci kalmaması lazım. Ben bunu dediğimde 'Polis ne güne duruyor, kanunu uygulasın' diyenler var. Polis tek başına bu kanunu uygulayarak başarı sağlayamaz. Kulüpler ve taraftar dernekleri de artık üzerine düşen görevi yerine getirmek zorunda.''

Kulüplere yönelik çağrıda bulunan Kılıç, “Kulüplerin elbette ki soruşturma açma yetkisi yok. Ancak 6222'nin sahadaki, stadyum dışındaki uygulamasıyla ilgili, taraftar derneklerine vazifelerinin hatırlatılmasına yönelik gereklilikleriyle ilgili olarak kulüplerin de yapması gerekenler var. Bunlar yapılmalı. Yazıktır, günahtır. Fenerbahçe bir Türk takımı. Maliyetler ortada. Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil etmesi, başarılı olması, hem kendi puanını hem Türkiye'nin puanını artırması toplumsal beklentiyken, sorumsuz bir kişinin ya da grubun tek başına yaptığı eylemle bir camiayı bu kadar güç duruma sokmasına hiç kimsenin seyirci kalmaması lazım” diye konuştu.