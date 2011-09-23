-Bakan Kılıç'ın makam aracı kaza yaptı ÇORUM (A.A) - 23.09.2011 - Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç'ın da içinde bulunduğu makam aracına, Sungurlu'da başka bir araç yandan çarptı. Kazada diğer araçtaki sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Sungurlu Kaymakamı Hulusi Şahin, Bakan Kılıç'ın da içinde bulunduğu makam aracı Sungurlu Sanayi Kavşağı'ndan geçerken, Kazım Bozdağ yönetimindeki 06 KPV 72 plakalı otomobilin, aniden şerit değiştirdiğini ve Bakan Kılıç'ın makam aracına yandan çarptığını belirtti. Şahin, kazada Bozdağ'ın yaralandığını, Sungurlu Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Çorum Devlet Hastanesi'ne sevk edildiğini bildirdi. Kazanın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç'ın Çorum Valisi Nurullah Çakır'ın makam aracı ile Samsun'a gittiği öğrenildi.