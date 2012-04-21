Bakan Kılıç’ın Hamamönü'nden aldığı evi Kültür Bakanlığı mı restore etti?

Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın Ankara Hamamönü’nden, danışmanı Erbil Yiğitbaş ve Altındağ Belediyesi Tarihi Alanları Koruma Şube Şefi Alparslan Ekinci aracılığıyla “düşük fiyatla” tarihi ev alması olayında yeni bir gelişme ortaya çıktı. CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, taşınmazların danışman Yiğitbaş üzerine iken “restorasyon” için Kültür Bakanlığı’na ödenek başvurusu yapıldığı, projenin çıktığı ve tahsisatın yapıldığı yönünde ciddi bilgiler olduğunu, bakanlığın konuya açıklık getirmesi gerektiğini söyledi.

Sertaç Eş'in Cumhuriyet gazetesindeki haberine göre; Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç’ın danışmanı Yiğitbaş ve Altındağ Belediyesi’nde görevli şef Ekinci aracılığıyla aldığı ev için Kültür Bakanlığı’na başvurulduğu ileri sürüldü. CHP’li Gök, taşınmazları Kılıç’a Ekinci aracılığıyla satan danışman Erbil Yiğitbaş’ın, tapular kendi üzerinde olduğu 3 aylık dönemde başvuru yaptığı yönünde ciddi bilgiler edindiğini vurguladı.

Konuyu TBMM’ye soru önergesiyle taşıyan Gök, Kılıç’ın Ankara Altındağ İnönü Mahallesi 384 ada, 1 parsel ile 1513 ada 5 parseldeki taşınmazları danışmanı Yiğitbaş’tan aldığının bilinen bir konu olduğuna dikkat çekti. Her iki taşınmazın da tarihi eser niteliğinde ve birinci derece koruma grubu kapsamında olduğuna dikkat çeken Gök, bu nitelikteki eserlerin onarımı ve restorasyonu için Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ayni, nakdi ve teknik yardım yaptığını belirtti. Gök, aynı amaca yönelik il özel idareleri ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın uhdesinde de fon oluşturulduğuna dikkat çekti.

Gök, Suat Kılıç’a ait taşınmazların bakım, onarım ve restorasyon çalışmaları için bu fonlardan ödenek ayrılıp ayrılmadığı konusunun açıklığa kavuşturulması için Başbakan Tayyip Erdoğan’a şu soruları yöneltti:“Erbil Yiğitbaş’ın yukarıda mevkii ve parselleri belirtilen taşınmazların restorasyonunda kullanılmak üzere Kültür Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve il özel idaresine ödenek tahsisi için herhangi bir başvurusu bulunmakta mıdır?”

Gündeme gelen soruları anımsatmak için aradığımız ve halen Kılıç’ın danışmanlığını yapan Yiğitbaş ise telefonunu açmadı.