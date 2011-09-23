Bakan Kılıç'ın aracına çarpan sürücü hayatını kaybetti

T24- Sungurlu’da Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç'ın da içinde bulunduğu makam aracına, yandan çarpan aracın sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.



Sungurlu Kaymakamı Hulusi Şahin, saat 10.00 sıralarında Bakan Kılıç'ın da içinde bulunduğu makam aracı Sungurlu Sanayi Kavşağı'ndan geçerken, Kazım Bozdağ yönetimindeki 06 KPV 72 plakalı otomobilin, aniden şerit değiştirdiğini ve Bakan Kılıç'ın makam aracına yandan çarptığını belirtti.

Şahin, kazada Bozdağ'ın yaralandığını, Sungurlu Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Çorum Devlet Hastanesi'ne sevk edildiğini bildirdi.



Daha sonra kazayla ilgili bilgi veren Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç'ın da içinde olduğu makam aracının yaptığı kazada yaralanan sürücünün hayatını kaybettiğini bildirdi.



Külcü Çorum Devlet Hastanesi'nde yaptığı açıklamada, ''Kazada yaralanan vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Allah'tan rahmet diliyoruz. Detay açıklamalar daha sonra valilik kanalıyla verilecektir. Sayın Bakanın aracının doğrudan karıştığı bir kaza değil. Aracın önüne çıkmış, vefat etmesi belki yaşından kaynaklanan bir durum. Vefat eden kişi 78 yaşında. Çok şiddetli bir çarpışma değil, Bakan Beyin sağlık durumunda hiçbir problem yok. Programını icra etmek için Samsuna gitti'' dedi.



Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç'ın da içinde bulunduğu makam aracına Sungurlu ilçesinde başka bir araç yandan çarpmış, kazada yaralanan diğer araçtaki sürücü Kazım Bozdağ Sungurlu Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından, Çorum Devlet Hastanesi'ne sevk edilmişti.