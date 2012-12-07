Gümüşhane Üniversitesi'nde konferansa katılan Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, salona girememekten şikayetçi olan gençlere, "Yumurtası olanları almıyoruz" esprisi yaptı. Bakan Kılıç, daha sonra dışarıda kalan öğrenciler için de yer açılmasını sağlayarak, gençleri salona aldırdı.

Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Gümüşhane'de esnaf ziyaretinde bulundu, 360 öğrenci kapasiteli özel yurdun açılışını yaptı, ardından da Kredi Yurtlar Kurumu'nda kız öğrencilerle öğle yemeği yedi. Bakan Kılıç yemek sonrasında, İktisat ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset ve Kamu Yönetimi Kulübü'nün hazırladığı, "21'inci Yüzyıl Gençliği" konulu konferansa katılmak üzere Gümüşhane Üniversitesi'ne gitti.

Konferansın verileceği salona doğru yürüyen Bakan Kılıç'ı karşılayan bazı öğrenciler, salona alınmamaktan yakındı. Rektör Prof. Dr. İhsan Günaydın'dan, öğrencilerin yer olmadığı için alınmadığını öğrenen Bakan Kılıç, "Yumurtası olanları almıyoruz" esprisi yaptığı öğrencileri salona aldırttı ve merdiven boşluklarına ve boş protokol koltuklarına oturttu.

Konferansta konuşan Bakan Suat Kılıç, Gümüşhane Üniversitesi'nin 2008 yılında kurulduğunu hatırlattı, "2008 yılında Türkiye'de üniversitesi olmayan il kalmadı. 10 yıl önce Türkiye'de yaklaşık 70 üniversite vardı. Bugünün Türkiye'sinde 172 üniversite var" dedi. Yeni üniversitelerin kuruluş aşamasında muhalefetin ve bir kısım çevrelerin karşı çıktıklarını anlatan Kılıç, " Bize, 'Üniversiteyi kurmakla, tabelasını asmakla, inşaatları yapmakla o üniversite kurulmuş sayılmaz. Profesörü, yardımcı doçenti nereden bulacaksınız. Hocası olmayan üniversite mi olur?' dediler. Birkaç yıl sıkıntı çekmeden yürümek mümkün değil. Bugün bu üniversitelerde akademik personelinden başlayarak yapılaşma, yeni binalar ihtiyacını büyük ölçüde tamamlamış durumda. Eksik kalanları da tamamlama yönünde çok çok büyük bir gayretle çalışmalarına devam ediyor" dedi.

Bakan Kılıç, Gümüşhane'deki programının ardından Bayburt'a geçti. Burada kar sürpriziyle karşılaşan Kılıç, yol kenarında kestane satıcısından 100 liralık kestane alarak çevrede bulunan vatandaşlara ikram etti.