-Bakan Kılıç: Türk futboluna güven tazelenmeli ANKARA (A.A) - 07.09.2011 - Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, ''Türk futboluna güvenin tazelenmesi gereken bir dönemden geçiyoruz'' dedi. Bakan Kılıç, AK Parti, CHP ve MHP genel merkezlerini ziyaret eden Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Vekili, Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören ve beraberindeki Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden bazı kulüplerin başkanlarını makamında kabul etti. Geçen hafta İstanbul'da Spor Toto Süper Lig kulüplerinin başkan ve yöneticileriyle bir araya gelerek, Türk futbolundaki sorunları masaya yatırdıklarını, yöneticilerin de bugün kendilerine nezaket ziyaretinde bulunduğunu belirten Kılıç, ziyaret dolayısıyla tüm kulüp başkanlarına ve yöneticilerine teşekkür etti. Futbolun Spor Toto Süper Lig'de 18 aktörü olduğunu, hassas bir dönemden geçildiğini, kulüplerle ilgili çözümü bakanlıklarına bağlı bir sorun varsa gerekeni yapmaya hazır olduklarını dile getiren Suat Kılıç, taraftar gruplarına seslenerek, Türk futbolunu yöneten yöneticileri iş yapamaz hale getirecek davranışlardan uzak durulması çağrısında bulundu. Kılıç, şunları söyledi: ''Türk futbolunun desteklenmesi gereken bir dönemden geçiyoruz. Böylesine hassas bir süreçte tribünlerin de çok çok dikkatli olması lazım. Tribünlerin ateşi, tansiyonu kesinlikle kontrol altında tutulmalı. Bunları yapacaklar da taraftar liderleridir. Burada hepimize, bakanlığımıza da düşen görevler var.'' -''Spor medyasına düşen önemli görevler var''- Tüm kesimlerin olduğu gibi bu dönemde en önemli görevlerden birisinin spor medyasına düştüğünün altını çizen Bakan Kılıç, sözlerini şöyle tamamladı: ''Spor hayatında yaşanan gelişmeler alelacele haberleştirildiği zaman, kulüpler de taraftarlar da yanlış izlenimler edinebiliyor. Dolayısıyla spor haberlerinde siyasi haberlerden iki kat daha özenli bir dilin kullanılması lazım. Ben Grup Başkan Vekili iken bu ricayı siyasi muhabirlere yapardım. Spor haberlerinde noktası, virgülü değil, harflerin üzerindeki yumuşatma işareti bile çok önemli. Çünkü spor kamuoyu çok hassas. Tribünler çok çabuk harekete geçebiliyor. Spor medyasının spor haberlerinde kullanılan dile azami özen göstermelerini bakan olarak değil, Türkiye'de sporun kuvvetlenmesini isteyen bir kardeşleri olarak kendilerinden rica ediyorum.''