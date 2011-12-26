-Bakan Kılıç spor yasasını yorumladı ANKARA (A.A) - 26.12.2011 - Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, yeni çıkarılan, ancak hemen ardından değiştirilen ve kamuoyunda şike yasası olarak adlandırılan yasayla (Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun) hiçbir şahsı kurtarma çabası içinde olmadıklarını söyledi. TV8'de yayınlanan bir programa katılan Bakan Kılıç, burada yaptığı açıklamada, kendisinin 7 Temmuz'da bakan olduğunu, 3 Temmuz tarihi itibariyle de özel yetkili savcılığın futbolda şike soruşturmasını başlattığını hatırlattı. Eğer çıkardığınız bir metnin uluslararası hukuk normlarıyla paralelliği yoksa yine doğru şeyler yaptığınız iddiasında olamazsınız'' diyen Kılıç, şu değerlendirmeyi yaptı: ''Türkiye'den gelen bir talep, TBMM tarafından olumlu bulunmuş ve mevcut mevzuat uluslararası normlara uygun hale getirilmiştir. Bu Aziz Yıldırım'ı kurtarma operasyonu değildir. Böyle adlandırılması da haksızlık olacaktır. Hukuka güvenmek ve teslim olmak lazım. AK Parti göreve gelene kadar, bu ülkede birkaç medya kurumunu eline geçirenler, yan tarafta da ufacık bir parti kuran herkes, sonrasında gidip bankaları hortumlayabiliyordu. Karanlık güçlerle mücadeleyi yürüten ve karanlığı aydınlığa çıkaran AK Parti hükümetidir. Türkiye gece yatanın sabah kalkıp darbeye teşebbüs edebileceği bir ülke durumundaydı. Türkiye üzerinde, sandıktan çıkan milli iradeyi beğenmeyen herkesin milli irade aleyhine silahlı güç kullanabileceği bir ülke görüntüsü vardı. Türkiye'nin demokratik mücadelesi yargı yoluyla mücadelesini sürdürebileceği özgürlük ortamı ve hukuk devleti iklimi yine AK Parti iktidarı döneminde oluştu. 2007 yılında yapılan anayasa değişiklikleri, 2010 yılındaki anayasa referandumu Türkiye'yi özgürlüklere, hukuk devletine adım adım yaklaştıran hamleler olduğu, bunları yapan hükümetin AK Parti hükümeti olduğu gözardı edilecek ve kalkıp bu olay üzerinden bize farklı ithamlar içine girilecek, bu haksızlıktır.'' -İzmir'e stat- Kılıç, İzmir'in, 2012 yılında stat temelini atmayı planladıkları illerden bir tanesi olduğunu söyledi. Başbakan Erdoğan'ın stat yapılacak sözünü verdiği illerin tamamında statların temelini 2012 yılında atmayı hedeflediklerini anlatan Kılıç, ''Bu yönüyle aslında çok nitelikli bir rekorun altına da imzamızı atacağız. Ne mutlu bize ki Türkiye Cumhuriyeti ekonomisi bir takvim yılı içinde 14-15 stadın temelini atabilecek kadar güçlü bir ekonomi haline gelmiş'' dedi. Gündemdeki konulara ilişkin görüşlerini de dile getiren Suat Kılıç, milletvekili maaş artışlarına da değindi. 3 dönemdir milletvekili olduğunu ve siyasette 10. yılın içine girdiğini belirten Kılıç, ''AK Parti tüzüğü gereğince bu dönem sonunda milletvekilliği sona erecek olanlardan biriyim. Prim gün sayısını doldurmak ve emekli olabilmek için milletvekilliğim sona erdikten sonra 11 yıl daha prim yatırmam lazım. Bununla da gurur duyuyorum. Kıyak emekli olmuş bir milletvekili olarak anılmaktansa, milletvekilliği ve siyasi hayatı sona erdikten sonra 11 yıl daha prim ödeyerek emekliliğe hak kazanmaktan gurur duyarım'' diye konuştu. Kılıç, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) talimatnamesinin 58. maddesiyle ilgili olarak basında çıkan haberleri de değerlendirerek, ''Ben 58. madde değiştirilsin demedim. Kişisel kanaatimin 'şahısların eylemlerinden dolayı tüzel kişileri cezalandırmamak' yönünde olduğunu söyledim. Maalesef spor sayfalarında bu konu maddenin değiştirilmesi yönünde görüş açıkladığım şeklinde ele alındı. Bu yanlış bir yaklaşımdır. İnsanların beyanatlarını söyledikleriyle değerlendirmek lazım. 58 madde bir kanun metni değildir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve hükümetin gündemine gelecek de değildir. TFF'nin talimatnamesinin 58. maddesidir. TFF özerk bir kurumdur ve bakanlığıma bağlı değildir. Bizimle bu kadar ilişkilendirilmesini doğru bulmuyorum'' diye konuştu. Bakan Suat Kılıç, Fenerbahçeli olup almadığının sorulması üzerine ise, ''Hayatımın hiçbir döneminde Fenerbahçeli olmadım. Türkiye'de futbolu takip eden herkes Fenerbahçeli olmadığımı biliyordur. Ben iyi bir Samsunsporlu'yum'' dedi.