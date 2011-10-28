-Bakan Kılıç maçtan memnun İSTANBUL (A.A) - 28.10.2011 - Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Spor Toto Süper Lig'de 4 gol atılan sezonun ilk derbisindeki oyundan memnun kaldı. Bakan Kılıç, maçtan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ''Güzel bir maç oldu'' ifadesini kullanırken, ''İnşallah bütün maçlar sezon boyunca kaliteli bir seyir zevki ortaya koyar'' dedi. -Fenerbahçeli futbolcular, taraftarıyla buluştu- Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de maçın ardından taraftarlarla futbolcular bütünleşti. Fiyapı İnönü Stadı'ndaki derbiden 88. dakikada Cristian'ın golüyle berabere ayrılan ve yenilgisiz liderliğini sürdüren sarı-lacivertli futbolcular, müsabakanın bitiminden yaklaşık 1 saat sonra, soyunma odasından takım otobüsüne binmek üzere hareketlenirken, bu sırada güvenlik nedeniyle tribünde bekletilen taraftarların isteği üzerine eski açık tribün önüne geldi. Fenerbahçeli taraftarlar, futbolcular lehine tezahürat yaparken, 30. yaş gününü kutlayan kaleci Volkan Demirel ise ilgi odağı oldu. Milli kaleci, taraftarlar ve takım arkadaşlarının alkışlarıyla mini bir kutlama yaptı. Taraftarlar, sevgi gösterileri arasında takımlarını Fiyapı İnönü Stadı'ndan uğurladı. Öte yandan, Fenerbahçeli taraftarlar maç bitiminde ve maçtan sonra geniş güvenlik önlemleri altında stattan ayrıldı. Güvenlik gerekçesiyle yaklaşık 1,5 saat tribünde bekletilen taraftarlar, daha sonra yolun kapatılmasının ardından motorlarla Kadıköy'e yönlendirildi. Fenerbahçeli taraftarların polis kordonu altında stat önünde bekletildiği sırada, aracıyla geçen Beşiktaşlı bir taraftarın Fenerbahçelilere küfür etmesinin ardından Emniyet güçleri, siyah-beyazlı taraftarı otomobilinden indirerek gözaltına aldı. -Taraftarlar kapıları kırdı iddiası- Karşılaşmanın henüz ilk dakikalarında yaklaşık 2 bin Fenerbahçe taraftarının, deniz tarafındaki eski açık tribün kapılarını kırarak içeri girdikleri iddia edildi. Taraftarların ellerinde eski maçların biletleriyle stada geldikleri ve turnikelere bu biletleri okutmaya çalıştıkları belirtilirken, turnikelerin bundan dolayı bozulmasıyla, ellerinde bu maçın biletleri bulunan yaklaşık 800 tarafın içeri giremediği kaydedildi. Bunun üzerine stadın demir kapılarına yüklenen biletli ve biletsiz yaklaşık iki bin taraftarın, yayıncı kuruluşun naklen yayın stüdyosunun bulunduğu bölümden geçerek sahaya girdikleri ifade edildi. Taraftarların bu arada stüdyodaki ekipmanlara da zarar verdikleri belirtildi. -Alex Fenerbahçe'nin kaptanı Alex De Souza derbi sonrası katıldığı basın toplantısında, iki takımın da pozisyonlar bulduklarını ifade ederek, ''Bizim pozisyonlarımız biraz daha fazlaydı. Son dakikalara doğru attığımız golle dengeli oyun, dengeli sonuçla bitti'' dedi. Cristian'ın attığı frikik golüyle ilgili bir soruya Alex, ''Bu, aslında çalışma ve özgüvenin sonucu. Geçtiğimiz maçta da Cristian benzer bir gol attı. Antrenmanlarda ve sonrasında duran top çalışmaları yapıyoruz. Normalde ben o topu içeri keserdim. Cristian, kendine güvendiğini söyledi. Ben de atabileceğini söyledim ve attığı golle bize puanı getirdi'' yanıtını verdi. Alex, Bienvenu ile ilgili bir soru üzerine de, ''Bienvenu yeni geldi ve sonuç olarak da alışmaya çalışıyor. Futbolcuların adaptasyonu zaman alır. İnanıyorum ki kısa süre içinde adaptasyon süresini atlatacak ve gollerini atacaktır. Bugün karşı karşıya bir pozisyonu vardı. Cenk topu çıkardı. İnanıyorum ki beraber fırsatları yaratacağız ve değerlendirip güzel sonuçlar alacağız'' ifadesini kullandı. Alex, bazı takım arkadaşlarının performansına ilişkin de 'Mehmet Topuz henüz eski formuna erişemedi, sakatlığı geçen Gökhan Gönül de kendini yeni yeni buldu. İleride daha iyi olacağız'' dedi. -Volkan Demirel Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel ise doğum gününü anımsatıp bugün kendisi için önemli bir gün olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: ''Maç için söylenecek çok şey var. Hem onlar için hem bizim için 3 puan alınacak bir maçtı. Sayı olarak belki bizim pozisyonlarımız daha fazlaydı. Son dakikada kaçan bir pozisyonumuz var. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Mağlup dönmek istemiyordum. Kendi adıma önemli bir gün. Arkadaşlarımı tebrik etmekten başka bir sözüm yok. Liderliğimiz devam ediyor. Koltuğumuzu sağlam bir şekilde koruyoruz. İnşallah bu şekilde devam edecek.'' ''Bu sene yenilme lüksümüzün olmadığını düşünüyorum'' diyen Volkan, ''Direncimiz kırıldığı sürece bazı yerlerden çatlak sesler geleceğini düşünüyorum. Kendi adıma söylüyorum bunu. Sezon sonunda tekrar şampiyon olmak istiyoruz'' ifadelerini kullandı. Karşılaşmada ilk ve ikinci yarıların son yarım saatlik bölümlerinde Beşiktaş'tan daha üstün oynadıklarını savunan Fenerbahçe kalecisi, ''Yenilmediğimiz için liderlik koltuğunu sağlamlaştırdığımız için mutluyuz'' şeklinde konuştu. -Bir taraftar hediye olarak 200 lira gönderdi- Fenerbahçeli bir taraftar, doğum günü olan Volkan'a yayıncı kuruluşun muhabiri vasıtasıyla hediye olarak 200 lira gönderdi. Lig TV muhabiri Ömer Güvenç, maçla ilgili yapılan röportajdan sonra, ''Bir taraftar doğum gününü bugün öğrendiğini ve hediye alamadığını belirterek, sana bu parayı gönderdi'' deyip 200 lirayı Volkan'a verdi. Volkan da teşekkür ederek parayı aldı. -Cristian Baroni Fenerbahçeli futbolcu Cristian Baroni de karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, zorlu karşılaşmadan 1 puan ile ayrıldıklarını ifade etti. Baroni, derbi karşılaşmaların önemli olduğunu belirterek, ''Bizim için zordu. 3 puan için gelmiştik ama 3 puan alamasınız bile 1 puan da önemlidir bu tarz maçlarda. Bu 1 puanın önemini belki son hafta bile görebilirsiniz'' şeklinde konuştu. Baroni, attığı gole ilişkin ise, ''Organize olarak atılan bir goldü, barajın hatası ile alakası yok. Alex bana bıraktı topu, idmanlarda çalıştığımız bir şeydi bu. Ben de vurdum ve güzel bir gol oldu. Böyle maçlarda bir kere geliyor bu fırsatlar, bunu denemeniz lazım. Denedim ve çok güzel bir gol oldu. İdmanların semeresini burada gördük'' dedi. Golden sonraki sevinç hareketine ilişkin için ise Baroni, ''Bilica ile aramızda olan bir sevinme yöntemiydi, bunu programlamıştık. Böyle bir gol atarsam ona koşacaktım. Ona doğru koştum ve bunu yaptım'' ifadelerini kullandı.