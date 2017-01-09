Bakan Kılıç: Gazeteciler demokrasinin gelişmesinde değerli katkılar sağlamakta

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "Toplumun haber alma hürriyetinde üstlendiği rolü hakkıyla yerine getiren gazetecilerimiz, demokrasinin gelişmesi ve toplumsal bilincin oluşturulması konusunda çok değerli katkılar sağlamaktadır" dedi.



Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.



Bakan Kılıç, tarafsız, ilkeli ve basın ahlakını gözeterek, kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına ter döken tüm gazetecilerin çabalarının takdire şayan olduğunu belirterek, "Bu görevi ifa ederken yaşadıkları zorluklar, şüphesiz basın emekçilerinin yaptıkları işi çok daha kutsal kılmaktadır. Toplumun haber alma hürriyetinde üstlendiği rolü hakkıyla yerine getiren gazetecilerimiz, demokrasinin gelişmesi ve toplumsal bilincin oluşturulması konusunda çok değerli katkılar sağlamaktadır" ifadelerini kullandı.

‘Basınımız, çetesinin hain planının bozulmasında önemli bir rol üstlenmiştir'

Gazetecilerin, 15 Temmuz gecesi ilkeli ve kararlı bir duruş sergilediğini vurgulayan Kılıç, şunları kaydetti:



"Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Başbakanımızın milletimize yönelik çağrısını ekranlarına taşıyarak ilkeli ve kararlı bir duruş sergileyen basınımız, milli iradeye kast ederek ülkemizi bölmek isteyen ihanet çetesinin hain planının bozulmasında önemli bir rol üstlenmiştir. Öte yandan, o gece medya kuruluşlarımızı hedef alan darbeci hainlerin baskınları bizzat milletimizin müdahalesiyle sonlandırılmıştır. Dünya basın tarihine geçen işte bu kutlu dayanışma hafızalardan hiç silinmeyecektir. Ülkemizin istikbaline kast edilen o karanlık gecede onurlu bir duruş ve sorumlu bir görev bilinciyle hareket eden tüm gazetecilerimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, onları saygı ve muhabbetle selamlıyorum."