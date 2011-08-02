Bakan Kılıç: Formula-1'in devam etmesini istiyoruz

T24- Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin 2012 takviminde yer almasıyla ilgili ''Bu organizasyona Türkiye'de devam etme irademizi sağlam bir şekilde ortaya koyacağız'' dedi.



Bakan Kılıç, Gençlik ve Spor Genel Müdürü Yunus Akgül ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Mümtaz Tahincioğlu ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Formula 1 organizasyonunun Türkiye'de yapılmaya devam edilmesi arzusunda olduklarını dile getirdi.



Formula 1'in Türkiye'de uzun yıllardır yapıldığını ve artık İstanbul yarışları ile hafızalarda yerini bulan bir organizasyon haline geldiğini belirten Kılıç, ''Türkiye'de gerek devletimizin, gerek hükümetimizin, gerekse otomobil sporlarına ilgi duyan kesimlerin elbette ki arzusu bu organizasyonun Türkiye'de devamına imkan sağlanmasıdır. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bizim de temel arzumuz Formula 1 organizasyonunun Türkiye'de aynı koşullarda, aynı şartlarda İstanbul etabı ile organizasyona devamını sağlayabilmektir'' diye konuştu.



''Bakanlık olarak biz de değerlendirmelerimizi yapmaya devam ediyoruz'' diyen Kılıç, şöyle devam etti:



''Formula 1'in uluslararası organizasyonunu Türkiye'ye yönelik yaptırımlarını artırmadığı ve ağırlaştırmadığı takdirde biz bu organizasyona Türkiye'de devam etme irademizi sağlam bir şekilde ortaya koyacağız. Türkiye'de hız tutkunları var. Hız tutkunluğunu trafikte kural tanımazlığa dönüştürenler var. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak özellikle hız tutkusunun genç sürücülerde olduğu noktasından hareketle Otomobil Sporları Federasyonu ile önümüzdeki dönemde daha etkili bir işbirliği içerisinde olacağız. Gençlerimizin hız tutkusunu, hız arzusunu, hızlı otomobil kullanma tutkusunu doğru yerlerde, doğru pistlerde tatmin edebilmesine olanak sağlamak ve trafiğe çıktıklarında trafikteki kurallara saygılı bireyler olarak seyretmelerine imkan sunmak arzusundayız. Dolayısıyla otomobil sporlarını, Formula 1 organizasyonunu, bu çerçevedeki bütün sportif aktiviteleri, bu yönüyle de bakanlık olarak önemsemekteyiz. Atılması gereken adımları atma gayreti içerisinde olacağız.''





Piste izleyici daveti





İlerleyen günlerde Formula 1'in uluslararası organizasyon yöneticilerini Türkiye'de ağırlama düşüncelerinin söz konusu olabileceğini dile getiren Kılıç, şunları söyledi:

''Gerek İstanbul'da gerekse Ankara'da kendileri ile görüşmelerimizi yapabiliriz ve bu çerçevede İstanbul'daki organizasyonun devamına olanak sağlamak noktasında atılması gereken adımları mutabık kaldığımız takdirde birlikte atabiliriz. Burada elbette ki İstanbul'daki yarışlarda yerel yönetimlere, Otomobil Sporları Federasyonu'na, bakanlığımıza ve otomobil sporlarına ilgi duyan herkese çok önemli, çok büyük görevler düşüyor. Bizler üzerimize düşen görevi yapacağız. Gereken adımları atacağız. Ama bu sporu sevenler de ekran başından ziyade gelip pistteki yerlerinde, tribünlerde izlemek üzere biletlerini satın alacaklar. Aksi takdirde bu işleri yürütebilmek pek mümkün değil, pek de kolay değil.''





"13.5 milyon doların arkasındayız"





Suat Kılıç, konuyla ilgi bakanlık olarak yoğun bir gayret içinde olacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

''Türkiye'nin ödemesi için imza atılan rakam yıllık 13,5 milyon dolar. Dolayısı ile 13,5 milyon dolarlık rakamı Türkiye bugüne kadar zaten her yıl Formula 1 uluslararası organizasyona ödeyerek bu işin İstanbul'da yapılmasına imkan sağlamış oldu. Bundan sonraki süreçte de biz 13,5 milyon dolarlık bu taahhüdümüzün elbette ki arkasındayız. Bu taahhüdümüzü koruyacağız ve sürdüreceğiz. Ancak bununla birlikte bakanlık olarak Formula 1 yarışlarına ve pistine 75 milyonluk bir ülkede olması gereken ilginin maalesef oluşmadığı üzüntüsünü taşıyoruz. Bu yarışlara Türkiye'de ilginin en üst düzeye taşınması için bakanlık olarak çok yoğun bir gayret göstereceğiz.''

