Bakan Kılıç: FB kongresine müdahale edilmedi

Meclis Genel Kurulu'ndaki görüşmeler esnasında söz alan Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, geçtiğimiz hafta sonu yapılan ve Aziz Yıldırım'ın bir kez daha başkan seçildiği Fenerbahçe kongresiyle ilgili, "AK Parti Hükümeti, Başbakanı veya bakanlarından herhangi biri, son yapılan Fenerbahçe kongresine şu veya bu şekilde müdahil olmuş değil" ifadelerini kullandı.

Bakan Kılıç, AKP İstanbul Milletvekili Hakan Şükür'ün, doping olaylarını araştırmak için komisyon kurulmasına yönelik önergesinin görüşüldüğü Meclis'te söz aldı.

Muhalefet milletvekillerinin eleştirileri üzerinde konuşan Kılıç, "Gerçekten doping konuşuluyor olsaydı ama maalesef sıklıkla kişilere hakaretlerde bulunuldu. Hükümete yönelik hakaret ve iftiralarda bulunuldu" dedi ve şunları söyledi:

"AK Parti Hükümeti, Başbakanı veya bakanlarından herhangi biri, son yapılan Fenerbahçe kongresine şu veya bu şekilde müdahil olmuş değil. Ondan önce Beşiktaş genel kurulu vardı. Hükümetimizin oraya da dahli söz konusu olmamıştır. Buraların statüleri, üye yapılar bellidir. Buralardaki başkanlık mücadelesinin hangi zeminde, ne şekilde yapıldığı ve yürütüldüğü bellidir. Bütün bu konular karşısında hükümetimizin yaklaşımı da bellidir."

Erdoğan da konuşmuştu

Öte yandan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da, Finlandiya'ya hareketi öncesinde Ankara Esenboğa Havalimanı'nda konuyla ilgili konuşmuştu.

Kulüplerle ilgili herhangi bir söylemde bulunmasının doğru olmadığını ifade eden Erdoğan, "Fenerbahçe camiası takdirini bu istikamette kullanmıştır. Bana düşen sadece, 'Hayırlı olsun' demektir. Tabii söylenenlerin, vaatlerin ne denli temelinin olup olmadığını herhalde şu bir buçuk yıllık süre içerisinde Fenerbahçe camiası görecektir" demişti.