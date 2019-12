-Bakan Kılıç ''çat kapı'' yaptı ANKARA (A.A) - 17.11.2011 - Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Atatürk Öğrenci Yurduna ''baskın'' ziyaret yaptı. Kredi ve Yurtlar Kurumu yetkililerine haber vermeden gittiği yurtta, öğrencilerle sohbet eden Kılıç, 1 Ocak'tan itibaren burs ve kredilerin yanı sıra yemek yardımlarında artış yapılacağını açıkladı. Sadece AA ekibinin görüntülediği ziyarette Bakan Kılıç, öğrencilerle sohbet edip yemeklerin tadına baktı. ''Ben bu yurdu öğrenciliğimden de biliyorum'' diyen Kılıç, artık koğuş sisteminin terk edildiğini, banyoların da hamam sisteminden çıkarılıp, katlara taşındığını vurguladı. Kılıç, ''Şu anda Türkiye genelinde 192 yurt inşaatımız devam ediyor. Odalar 3 kişilik olacak. Duş ve tuvalet odaların içinde olacak'' dedi. -''Leyla hoca ile Mualla hoca emekli oldu mu?''- Bakan Kılıç'ı karşılarında gören öğrenciler, kısa süreli şaşkınlığın ardından, Kılıç ile sohbete koyuldu. Öğrencilere, ''Buraya sorunlarınızı, taleplerinizi ilk ağızdan almak için geldim. Kredi ve Yurtlar Kurumu yetkililerine ve yurt idaresine haber vermeden çat kapı geldim ki doğal ortamı görebileyim. Sorunlarınız varsa bana içtenlikle anlatabilirsiniz'' diyen Bakan Kılıç, kantinde oturan öğrencilerin masalarını tek tek dolaşarak öğrencilerle sohbet etti. 1990'da öğrencisi olduğu Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde okuyan öğrencilerle karşılaşan Kılıç, ''Leyla hoca ile Mualla hoca emekli oldu mu?'' diye sorduğu öğrencilerden, ''emekli oldular'' yanıtı alınca, ''o zaman hukuk fakültesini bitirmek kolaylaşmıştır. 4 yılda bitirebilirsiniz'' dedi. -Kantinden öğrencilere çikolata ve ''badem'' ikram etti- Öğrencilere, yurt koşullarından ve yemeklerden memnun olup olmadıklarını soran Kılıç, yemeklerin tadına baktı. Mutfağı gezen Kılıç, daha sonra kantinden öğrencilere çikolata ve ''badem'' salatalık ikram etti. Edirneli bir öğrenciye, ''Pehlivana benziyorsun. Bu cüsseyle seni bu yemekler doyurabiliyorsa, herkesi doyurur. Doyuyor musun?'' diye sordu. Öğrencilerin, ''odalarda internet istiyoruz'' talebi üzerine Kılıç, ''O konuda operatörlerle görüşmelerimiz devam ediyor; çözeceğiz'' yanıtı verdi. Kantindeki internetin hızlandırılması için yetkililere talimat veren Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, ''Sabah kahvaltı fişi, akşam yemeğinde de geçerli olsun'' diyen öğrencilere, ''Öğrencilere günlük sabah kahvaltısında 1,25 TL, akşam yemeği için de 3,75 TL yemek katkısı yapıyoruz. Biz bu uygulamayı, her öğrenci mutlaka kahvaltı yapsın ve yatağına akşam yemeği yemeden girmesin diye yapıyoruz. Kahvaltı fişi akşam da geçerli olsa, kahvaltı için kalkmazsınız; öyle değil mi?'' dedi. Öğrencilerin, ''Evet, o zaman öğleye kadar uyuruz'' yanıtı vermesi üzerine Kılıç, ''işte biz de bunun için sabah kahvaltısı fişlerinin mutlaka sabah kullanılması şartını koştuk'' dedi. -Milli takıma yerli hoca Anadolu'da maç- Öğrencilerle milli takım üzerine de sohbet eden Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, öğrencilerin milli takımın 2012 Dünya Kupasına gidemeyecek olmasından duydukları üzüntüyü dile getirmeleri ve ''Milli takıma yerli hoca getirilsin'' sözleri üzerine ''Evet, üzüntülüyüz ama milli takımımız yerli hocayla başarılı olacak'' yanıtı verdi. Kılıç, gençlerin, ''Maçlar Anadolu'da oynanmalı'' sözleri üzerine de, ''Anadolu'da mutlaka oynanmalı. Milli takımımız, tüm Türkiye'de altyapısı ve stadı uygun her şehirde maça çıkmalı. Milli takımımız Anadolu'daki şehirlere gitsin ki o heyecanı o şehirler de yaşayabilsin; hissedebilsin'' dedi. -Şikayetlerinizi Twitter'dan iletin- Gençlere tek tek kartını veren Bakan Kılıç, ''Şikayetlerinizi, sorunlarınızı hiç çekinmeden bana bildirin. Twitter'dan da bana ulaşabilirsiniz. Bizler, bizlerden öncekilere göre iyi işler yaptık; yapıyoruz. Sizler de iyi yetişin ve bizim yaptıklarımızdan daha iyi işler yapın ki Türkiye daha ileri gitsin. Bakın Avrupa krizde ama Türkiye'nin ekonomisi gümbür gümbür. Ama israfı azaltmak lazım'' diye konuştu. -Kredi, burs ve yemek ücretleri artırılacak- Her ay 1 milyon 28 bin öğrenciye 240 TL burs verdiklerini anımsatan Bakan Kılıç, ''1 Ocak'tan itibaren burs ve kredilerle yemek katkılarına bir miktar artış yapacağız'' müjdesini öğrencilere ilk ağızdan verdi. Bakan Kılıç, bazı öğrencilerin, ''part time işte çalışanlar için gece yarısından sonra yurtlara giriş izni verilsin'' talebi üzerine, ''Yurtlarımızda kalan 265 bin öğrencimiz, bizlere anne ve babalarının emanetidir. 18 yaşında üniversiteye gelen öğrencilerimizi korumak zorundayız. part time işte çalışanlar bunu gündüz halletmeli'' dedi. Ankara'daki üniversitelerde okuyan soydaş, akraba ve dost ülkelerden gelen öğrencilerle de konuşan Bakan Kılıç, ''Okullarınızı en iyi şekilde bitirip ülkenize döneceksiniz. Türkiye'de yaşamak isterseniz problem yok ama ülkelerinizin size ihtiyacı var. Burada bizim misafirimizsiniz. Sıkıntınız olduğunda bana ulaşın'' dedi. Tekerlekli sandalyesiyle kendisini karşılayan engelli Süleyman Vural'ın Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi öğrencisi olduğunu öğrenince şaşıran Kılıç'ın şaşkınlığı, Vural'ın, ''Milli sporcuyum. Masa tenisi milli takımındayım'' yanıtı üzerine daha da arttı. Bakan Kılıç, Vural'a, ''Fiziki şartlar senin tekerlekli sandalye ile yurdun her köşesine ulaşmana engel çıkarıyor mu?'' diye sordu. -Tekrar geldiğinizde odamızda kaçak yiyecek ısmarlarız- Kılıç, bir saati aşan yurt ziyaretinden ayrılırken, ''Yetkililere haber vermeden geldim. Sizle aracısız olarak doğrudan konuşmak istedim. Sorunlarınızı doğal haliyle yerinde görmek istedim. Bir daha geldiğimde odalarınızı da gezmek isterim'' dedi. Bakan Kılıç, ''Bana ne ısmarlarsınız'' sorusuna karşılık, ''Odalara yiyecek içecek çıkarmak yasak ama size kaçak olarak gizlice çay ısmarlarız'' yanıtı verilmesi üzerine gülüşmeler yaşandı. Suat Kılıç, aracına binmek üzereyken yanına yaklaşan bir öğrencinin özel sorununu dinledi. Çat kapı bakan ziyaretini haber alıp, apar topar gelen Kredi ve Yurtlar Kurumu Ankara Bölge Müdürlüğü yetkililerine dönen Kılıç, öğrencinin sorununun çözülmesi için talimat verdi. Yetkililerin, öğrenciye ''yarın veya pazartesi bölge müdürlüğüne gel, çözelim'' demesi üzerine sinirlenen Kılıç, ''Ben şimdi aracıma binip gideceğim. Sonra hemen siz bu kardeşimizle oturup konuşacak, sorunuyla ilgili çalışmayı anında başlatacaksınız. 'Bölge müdürlüğüne gel' demek olmaz'' diye konuştu. Kılıç, öğrenciye sorununun çözülmemesi halinde irtibat kurarak, kendisine bilgi vermesi için danışmanını görevlendirerek Atatürk Öğrenci Yurdundan ayrıldı.