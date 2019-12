-Bakan Kılıç "soğukkanlılık" istedi TRABZON (A.A) - 03.09.2011 - Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, ''Bütün futbolseverlerden soğukkanlı olmalarını, farklı takımların taraftarlarından çok birbirlerini anlayışla karşılamalarını, birbirlerine tolerans göstermelerini, onların takımları için yaşanan üzücü gelişmelerden dolayı onların canını daha fazla acıtacak davranışlar içine girmemelerini rica ediyoruz'' dedi. Bakan Kılıç, Of ilçesini ziyaretinde, AK Parti İstanbul Milletvekili Oktay Saral, Of Kaymakam Vekili olan Sürmene Kaymakamı Mustafa Özarslan, Of Belediye Başkanı Murat Saral ve AK Parti İlçe Başkanı Fazlı Çapoğlu tarafından karşılandı. AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret eden Bakan Kılıç, burada yaptığı konuşmada, nezaket ziyaretinde bulunduğunu belirterek, ''Of bizim aynı zamanda dede ocağımız. Baba ocağı Samsun'da. Dolayısıyla başka yerlere gittiğimizden belki biraz daha buralara gelebiliriz. Ama hizmeti de her tarafa eşit bir şekilde ulaştırma gayreti içinde olacağız'' diye konuştu. Bu sırada, ilçe başkanlığında bulunanlardan birinin ''Şampiyonluğumuzu istiyoruz, desteklerinizi bekliyoruz'' demesi üzerine Milletvekili Oktay Saral, ''Fenerbahçe'yi fazla üzmeyelim'' yanıtını verdi. Bakan Kılıç ise ''Burada İstanbul milletvekili var'' dedi. Bunun üzerine Saral'ın ''Hem de Kadıköy tarafından'' demesi üzerine gülüşmeler oldu. Bakan Kılıç, Türkiye Futbol Federasyonunun özerk bir yapı olduğunu ve dünyada futbolunun yapılanmasının özerklik üzerine kurulu olduğunu vurgulayarak, ''Gerek UEFA gerekse FIFA, sadece Türkiye'de değil dünyanın bütün ülkelerinde, futbol üzerinde siyaset kurumunun etkili olmasına karşı. Yönergeler, talimatlar, disiplin yapılanmaları, mevzuat buna tamamen engel. Dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı ve 61. Cumhuriyet Hükümeti olarak bu sürece bizim müdahale etmemiz gibi bir durum asla söz konusu olamaz'' dedi. Dün İstanbul'da Spor Toto Süper Lig'deki 18 kulübün başkanlarıyla bir araya geldiklerini anımsatan Bakan Kılıç, şunları söyledi: ''Ama futbolun diğer meselelerini konuştuk. Stadyumları, tribünleri konuştuk. Taraftarlarla ilgili konuları konuştuk. Disiplin sürecine ilişkin, tezahüratlara ilişkin konuları kendileriyle konuştuk. Ama bu konular bizim değerlendireceğimiz, karar alacağımız konular kesinlikle değil. Burada yetki tamamen UEFA ve Türkiye Futbol Federasyonundadır. Onlar da özerklik içerisinde bu kararları almaktadırlar. Yani sevineceğimiz bir karar da çıksa bizden bilmeyin, sevinmeyeceğiniz bir karar da çıksa bunu bizden bilmeyin. Ama benim özellikle altını çizdiğim birşey var, yaşanan olumsuz gelişmeler Türk futbolu adına üzüntü duyulması gereken gelişmelerdir. Herkesin, futbolseverlerin, her şekilde üzülmesi, üzüntü duyması gereken gelişmelerdir. Yaşananlardan dolayı, birilerinin başına kötü birşeyler geliyor diye herhangi birimizin sevinecek durumu yok. Çünkü yaşanan her türlü olumsuzluk hepimize zarar verir. Yolda gidiyorsunuz, önünüzde bir kaza olsa siz o kazaya karışmasanız bile yol tıkanacak demektir. Onun için önde olacak kazaya sevinmek mümkün müdür? Değildir. Bilakis oradaki yaraları sarmak için katkı sağlamaya herkes çaba göstermek durumundadır. O nedenle bütün futbolseverlerden soğukkanlı olmalarını, farklı takımların taraftarlarından çok birbirlerini anlayışla karşılamalarını, birbirlerine tolerans göstermelerini, onların takımları için yaşanan üzücü gelişmelerden dolayı onların canını daha fazla acıtacak davranışlar içine girmemelerini rica ediyoruz. Komşuda acı varken burada bayram olmaz. Çünkü bizim kültürümüz bize bunu öğretti.'' -Akyazı Projesi- Bakan Kılıç, bir gazetecinin Akyazı Projesi ile ilgili sorusu üzerine, Akyazı Projesi'nin AK Parti hükümetinin adı kadar emin olduğu bir proje ve ivedilikle gerçekleştirmeyi çok arzu ettikleri bir bölgesel hayal olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: ''Trabzon'da spor ve kentleşme bilincine çok önemli katkılar sağlayacak olan müstesna bir projedir. Gecikmesinden hiçbir şekilde AK Parti hükümetinin sorumlu tutulması mümkün değildir. AK Parti projesinin gecikmesinin nedeni, projenin iptali için yargıya gidenlerdir.'' Bakan Kılıç, daha sonra ilçe merkezindeki Ömer Bulut Apartmanı'nda bulunan ailesini ziyaret etti.