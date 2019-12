-Bakan Kılıç: "İstanbul taçlandırılmayı hak ediyor" İSTANBUL (A.A) - 27.10.2011 - Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, 2012 Avrupa Spor Başkenti İstanbul koordinasyon toplantısında yaptığı açıklamada, ''Attığımız bütün adımların tüm yolları çıkarması gereken yer 2020 Olimpiyatlarını İstanbul'a getirmektir'' dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Sütlüce'deki tanıtım çadırında, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, ilçe belediye başkanları, bürokratlar ve çok sayıda yetkilinin de katıldığı koordinasyon toplantısında açıklama yapan Bakan Kılıç, önemli ve büyük organizasyonların Türkiye'ye kazandırılmasının siyasi bir mesele olmaktan öte milli bir mesele olduğunu vurgulayarak her kesimin destek vermesi gerektiğini kaydetti. ''Attığımız bütün adımların tüm yolları çıkarması gereken yer 2020 Olimpiyatlarını İstanbul'a getirmektir'' diyen Bakan Kılıç, şöyle konuştu: ''Sayın Başbakanımız Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına 2020 Olimpiyat organizasyonuna ve Paralimpik Oyunlarına İstanbul kenti adına gereken tüm desteği sağlayacağını kamuoyu önünde ifade etmiştir. Bu taahhüt sadece bizim taahhüdümüzden ibaret kalmamalıdır. Tüm kesimlerin, tüm sivil toplum örgütlerinin, sermaye sahiplerinin ve medyanın da 2020 Olimpiyatlarını İstanbul'a kazandırılma noktasında çok dikkatli bir katılım ve paydaşlık ilişkisi içine girmeleri zarurettir. 2020'nin İstanbul'a kazandırılması tek başına bir hükümet inisiyatifi ya da organizasyonu olarak görülmemelidir. Tüm sermaye grupları, tüm medya grupları, tüm sivil toplum örgütleri kendi ilişkileri, kendi tanıma becerileri kendi dostluk ve arkadaşlık temasları çerçevesinde bu sürece gereken ilgiyi ve duyarlılığı göstermeye mecburdur. Çünkü bu organizasyonların Türkiye'ye kazandırılması siyasi bir mesele olmaktan öte bir milli meseledir.'' İstanbul'un Türkiye'nin gözbebeği, bütün dünyanın da yakından tanıdığı ve bildiği bir şehir olduğunu anlatan Bakan Kılıç, ''Bu yönüyle İstanbul her türlü organizasyonda her alanda çok büyük başarıları hak ediyor. Bunlarla taçlandırılmayı gerçekten hak ediyor'' dedi. İstanbul'un 2012 yılında Avrupa'nın spor başkenti olarak bütün Avrupa ülkelerinin dikkat alanına yerleşecek bir kent olacağını anlatan Bakan Kılıç, şehrin bu duyguyu daha önce Avrupa Kültür Başkenti olarak yaşadığını hatırlatarak, ''Emeği geçenlere, başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Topbaş olmak üzere Avrupa Birliği Bakanımız Egemen Bağış dahil olmak üzere, emeği geçen İstanbullu tüm Bakanlarımıza, Milletvekillerimize, tabi en başta Türkiye'nin bu organizasyonları hak etmesinin diplomatik zeminindeki yolunu açan Sayın Başbakanımıza teşekkür etmeyi bir borç bilmeliyiz, bütün İstanbul halkı adına'' şeklinde konuştu.